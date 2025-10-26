हरियाणा में जमीन के लिए बेटे ने पिता और भाई को उतारा मौत के घाट, ढाई महीने बाद ऐसे खुला राज
हरियाणा के झज्जर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कलोई गांव में अशोक नामक व्यक्ति ने जमीन के विवाद में अपने पिता और भाई की हत्या कर दी। ढाई महीने पहले हुई इस वारदात को परिवार ने छिपाए रखा। पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। अशोक को शक था कि उसके पिता जमीन उसके भाई के नाम कर देंगे, जिसके चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जागरण संवाददाता, झज्जर। कलोई में करोड़ों की जमीन के विवाद में अपनों का खून बहा दिया। गांव में ही खेतीबाड़ी करने वाले युवक अशोक ने पिता खजान सिंह (70) और छोटे भाई संजय (45) की हत्या कर शवों को खुर्द-बुर्द कर दिया। वारदात को करीब ढाई माह पहले अंजाम दिया गया। राज अब खुला है। इतने समय हत्यारोपित बेटा और अन्य परिवार के लोग इसे दबाए रहे।
दुलीना चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई है, इसलिए पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए एएसआइ प्रवीन की शिकायत पर अशोक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है।
परिवार ने गांव औरंगपुर की सीमा में करीब पांच एकड़ जमीन लेकर खेतों में मकान बनाया था, जहां पूरा परिवार रहता था। खजान सिंह के तीन बेटे हैं, अनिल, अशोक और संजय। पुलिस के अनुसार, मंझले बेटे अशोक पर पिता और भाई की हत्या का आरोप है। मामले का खुलासा तब हुआ जब गांव का ही एक युवक बुढ़ापा पेंशन देने खजान सिंह के घर पहुंचा।
उसने जब परिवार से उनके बारे में पूछा तो बताया गया कि उनकी तीन महीने पहले मौत हो चुकी है और छोटे बेटे संजय की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है।
कर्मचारी को संदेह हुआ तो उसने गांव में चर्चा की इसके बाद बात पुलिस तक पहुंची। बताया जा रहा है कि जमीन बंटवारे को लेकर विवाद पिछले वर्ष अदालत तक भी पहुंचा था। अशोक को शक था कि पिता जमीन संजय के नाम कर देंगे।
हत्या के बाद शवों को खेत में जलाने की आशंका
चर्चा है कि अशोक ने हत्या के बाद दोनों शवों को खेत में जला दिया, जबकि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि शवों को दबा दिया। पुलिस अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर पाई है। शुरुआती जांच में पुलिस को साक्ष्य मिले हैं कि घटना के बाद शवों को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई थी।
जमीनी विवाद में पिता और भाई की हत्या करके उनके शरीर को जलाकर सबूत मिटाने जैसे अमानवीय घटना को अंजाम देने वाले हत्यारोपित अशोक को गिरफ्तार कर लिया है।
दुलीना चौकी की टीम को सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना सदर झज्जर में मामला दर्ज किया गया। रविवार को आरोपित को अदालत में पेश करते हुए रिमांड पर लिया जाएगा। -सुरेंद्र सिंह, एसीपी, झज्जर
तीनों भाइयों की शादी एक ही परिवार की तीन बहनों से हुई
खजान सिंह के तीनों बेटे, अनिल, अशोक और संजय पाटौदी के एक ही गांव की तीन सगी बहनों से विवाहित हैं। यह भी जांच का विषय है कि पति और ससुर की हत्या के बावजूद बहुओं ने कोई शिकायत क्यों नहीं की।
ग्रामीणों के अनुसार, पूरा परिवार ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था। घटना के बाद गांव में यह अफवाह फैलाई गई थी कि पिता और पुत्र की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। लेकिन मुखबिर की सूचना और चर्चाओं के बाद जब पुलिस ने गहराई से जांच की, तो हत्या और शव जलाने का मामला सामने आया।
