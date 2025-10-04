Language
    हरियाणा के झज्जर में ट्रक और बस के बीच भीषण टक्कर, 40 से ज्यादा लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:10 AM (IST)

    झज्जर में दादरी टोल के पास एक बस और ट्रक की टक्कर में 40 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने डिवाइडर से दूसरी तरफ ट्रक मोड़ा जिससे बस से सीधी टक्कर हो गई। बस में 52 लोग सवार थे जिनमें से पांच की हालत गंभीर है और उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है।

    हरियाणा के झज्जर में ट्रक और बस के बीच भीषण टक्कर (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, झज्जर। हरियाणा के झज्जर में दादरी टोल के पास एक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, ट्रक ड्राइवर ने डिवाइडर से दूसरी तरफ ट्रक मोड़ा था, जिससे वह सीधा बस से टकराया। बस में 52 लोग सवार थे। इनमें पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है।

