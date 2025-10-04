हरियाणा के झज्जर में ट्रक और बस के बीच भीषण टक्कर, 40 से ज्यादा लोग घायल

जागरण संवाददाता, झज्जर। हरियाणा के झज्जर में दादरी टोल के पास एक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, ट्रक ड्राइवर ने डिवाइडर से दूसरी तरफ ट्रक मोड़ा था, जिससे वह सीधा बस से टकराया। बस में 52 लोग सवार थे। इनमें पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है।