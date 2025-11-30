'मतांतरण और नशे से भारत को तोड़ने की फिराक में विदेशी ताकतें', CM योगी ने दोहराया 'कटोगे तो बंटोगे' का नारा

अमित पोपली, झज्जर। रविवार को गांव कबलाना स्थित सिद्ध बाबा पालनाथ जी महाराज के धाम में आयोजित भव्य मूर्त- प्राण प्रतिष्ठा एवं आठ मान के विशाल भंडारे में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने मंच से विदेशी ताकतों की साजिशों पर कड़ा प्रहार किया।

मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने हवन में आहूतियां डालीं, धूने की पूजा की और संत समाज को नमन करते हुए कहा कि देश आज दो गंभीर हमलों के निशाने पर है - धर्मांतरण और नशा।

उन्होंने सीधे शब्दों में चेताया कि सीमा पार का दुश्मन धर्मांतरण कर सामाजिक ताने-बाने को तोड़ना चाहता है और नशे के जाल में फंसाकर हमारे युवाओं को खत्म करना चाहता है।

यह हमला बंदूक से नहीं, हमारे भीतर से हमें खोखला करने के लिए हो रहा है। अगर भारत को मजबूत रखना है तो जाति, तुष्टिकरण, भाषा और क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होना होगा।

सीएम योगी बोले - राष्ट्र की रक्षा का पहला रास्ता सनातन धर्म की रक्षा है। यदि आज हम चूके, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

मुख्यमंत्री ने हर घर और हर गांव में धर्म ध्वज फहराने और समाज में व्यापक जनजागरण का आह्वान किया। मंच से उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा - इतिहास बताता है कि जब-जब भारत पर विदेशी हमले हुए, उनकी शुरुआत इसी प्रकार की कमजोरियों से हुई।