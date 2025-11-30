Language
    'मतांतरण और नशे से भारत को तोड़ने की फिराक में विदेशी ताकतें', CM योगी ने दोहराया 'कटोगे तो बंटोगे' का नारा

    By Amit Popli Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 10:54 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कबलाना की भीड़ को प्रयागराज महाकुंभ की याद दिलाते हुए कहा कि भारत की विजय धर्म की विजय से ही संभव है। उन्होंने नाथ संप्रदाय की भूमिका और सनातन धर्म के मूल्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अयोध्या में लहराए गए भगवा ध्वज को राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक बताया और कहा कि सनातन धर्म विषम परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों को ऊंचा रखेगा।

    CM योगी ने दोहराया 'कटोगे तो बंटोगे' का नारा। फोटो जागरण

    अमित पोपली, झज्जर। रविवार को गांव कबलाना स्थित सिद्ध बाबा पालनाथ जी महाराज के धाम में आयोजित भव्य मूर्त- प्राण प्रतिष्ठा एवं आठ मान के विशाल भंडारे में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने मंच से विदेशी ताकतों की साजिशों पर कड़ा प्रहार किया।

    मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने हवन में आहूतियां डालीं, धूने की पूजा की और संत समाज को नमन करते हुए कहा कि देश आज दो गंभीर हमलों के निशाने पर है - धर्मांतरण और नशा।

    उन्होंने सीधे शब्दों में चेताया कि सीमा पार का दुश्मन धर्मांतरण कर सामाजिक ताने-बाने को तोड़ना चाहता है और नशे के जाल में फंसाकर हमारे युवाओं को खत्म करना चाहता है।

    यह हमला बंदूक से नहीं, हमारे भीतर से हमें खोखला करने के लिए हो रहा है। अगर भारत को मजबूत रखना है तो जाति, तुष्टिकरण, भाषा और क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होना होगा।

    सीएम योगी बोले - राष्ट्र की रक्षा का पहला रास्ता सनातन धर्म की रक्षा है। यदि आज हम चूके, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

    मुख्यमंत्री ने हर घर और हर गांव में धर्म ध्वज फहराने और समाज में व्यापक जनजागरण का आह्वान किया। मंच से उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा - इतिहास बताता है कि जब-जब भारत पर विदेशी हमले हुए, उनकी शुरुआत इसी प्रकार की कमजोरियों से हुई।

    आज भी वही प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए सजगता ही सुरक्षा है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने न केवल विकास की गति बढ़ाई है बल्कि प्रदेश में सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द्र को मजबूती दी है।

    कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत योगी बाबा बालकनाथ द्वारा ने की, सांसद धर्मबीर सिंह, विधायक सुनील सांगवान और उमेद पातूवास भी यहां मुख्य रूप से मौजूद रहे। अंत में उन्होंने कबलाना और झज्जर के लिए समृद्धि की कामना की और उद्घोष किया - जय श्रीराम… कटोगे तो बंटोगे, इसलिए एकजुट रहो।

    कबलाना की भीड़ से याद आईं प्रयागराज महाकुंभ की

    नाथ संप्रदाय की परंपरा, शिव उपासना और सनातन संस्कृति की एकात्मता के साथ बात को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की विजय हमेशा धर्म की विजय से ही संभव हुई है। प्राचीन सनातन परंपरा ने मानव को मानव बनाने का मार्ग दिखाया है।

    नाथ संप्रदाय ने आदिनाथ भगवान शिव के ज्ञान को 12 उपबंधों के माध्यम से पूरे देश में पहुंचाकर एकता की लौ जलाए रखी। योगी ने धाम में शिव परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को भारत की सांस्कृतिक एकात्मता का प्रतीक बताते हुए कहा - कैलाश के शिव हों या रामेश्वरम के, भारत का हर कोना शिव में एकजुट दिखाई देता है।

    अयोध्या का संदर्भ देते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम जन्मभूमि पर लहराया गया भव्य भगवा ध्वज सनातन धर्म की अडिगता और राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। ये केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि संदेश है कि सम विषम परिस्थितियों में भी सनातन अपने मूल्यों को ऊंचा रखेगा।

    उमड़े जनसैलाब को प्रयागराज महाकुंभ की याद दिलाने वाला बताते हुए कहा कि यह वही ऊर्जा है जो राष्ट्र को जोड़ती है।