दशहरे पर झज्जर सहित जिला भर तैनात रहेंगे एक हजार जवान, CP ने दिए निर्देश; लोगों के लिए एडवाइजरी जारी

दशहरा पर्व पर झज्जर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं जिसके तहत 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने नागरिकों से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और पुतला दहन स्थलों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

जागरण संवाददाता, झज्जर। दशहरा पर्व को शांति और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए झज्जर, दुजाना, बेरी, बहादुरगढ़ सहित अन्य स्थानों पर होने वाले दशहरा समारोह को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने इस मौके पर जिला वासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दीं और आमजन से अपील की कि उत्सव के दौरान विशेषकर बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें। एक हजार जवान तैनात, मिले सख्त निर्देश जिलेभर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी अप्रिय घटना की आशंका से निपटने के लिए करीब एक हजार पुलिस जवानों को सुरक्षा ड्यूटी पर लगाया गया है। सभी थाना प्रबंधकों, चौकी प्रभारियों और अपराध जांच शाखा के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में चौकसी बरतें और मेला स्थलों पर पूरे साजो-सामान के साथ तैनात रहें। डॉ. सिंह ने कहा कि अपराध प्रवृत्ति वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की हरकत से पर्व का माहौल खराब न हो सके। इसके लिए बाजारों, मुख्य चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सिनेमाघरों, धार्मिक स्थलों और ढाबों पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

मेले स्थलों पर विशेष प्रबंध झज्जर, बेरी और बहादुरगढ़ सहित जिलेभर में होने वाले पुतला दहन स्थलों पर सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेट्स लगाए जाएंगे और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तैनाती रहेगी।

इसके अलावा भीड़ के बीच गुप्त निगरानी रखने के लिए सादे कपड़ों में भी पुलिस कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व पुलिस बल और फायर बिग्रेड की गाड़ियां भी मेला स्थलों पर मौजूद रहेंगी।

बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने आमजन से अपील की कि दशहरा पर्व पर जब लोग परिवार सहित मेलों का आनंद लेने जाते हैं तो खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें। उन्होंने कहा, “यदि आप बच्चों को मेले में ले जाते हैं तो उनका हाथ थामे रखें, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें और बच्चों की जेब में एक पर्ची पर मोबाइल नंबर लिखकर डाल दें, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके।

उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन नागरिकों की सतर्कता और सहयोग भी उतना ही जरूरी है। डॉ. सिंह ने कहा कि दशहरा पर्व असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है।