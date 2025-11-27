Haryana News: झज्जर में कुत्तों का कहर, एक दिन में आठ लोगों को काटा
झज्जर जिले में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बुधवार को कुत्तों ने आठ लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिनमें से कुछ का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पालिका बाजार और मुख्य बाजार में कुत्तों का झुंड घूमता रहता है, जिससे लोग दहशत में हैं। पहले भी कई लोगों को कुत्तों ने काटा है, जिससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है।
जागरण संवाददाता, झज्जर। जिले में आवारा कुत्तों का आतंक अब लोगों के लिए रोज़ की पीड़ा बन चुका है। मुख्य बाजार, पालिका बाजार, रेलवे रोड, सुभाष नगर, दिल्ली गेट, नीमवाली कॉलोनी और बाहरी मुहल्लों तक कुत्तों के झुंड दिनभर खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं।
बुधवार शाम हालात तब और बिगड़ गए जब कुत्तों ने अलग-अलग स्थानों पर आठ लोगों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इनमें पांच घायलों को सामान्य अस्पताल में एंटी-रेबीज वैक्सीन दी गई, जबकि तीन लोगों का निजी अस्पतालों में उपचार चल रहा है। बता दें दो दिन पहले भी बाजार में पांच लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया था।
दिन पहले भी बाजार के क्षेत्र में पांच लोगों को कुत्तों ने काटा था
कुत्तों से न बुजुर्ग सुरक्षित, न व्यापारी, न बच्चे
बुजुर्ग रमेश कुमार को पालिका बाजार में कुत्ते ने पीछे से काट लिया। उनका कहना है कि मुख्य बाजार में रोज़ कुत्तों का डर रहता है। व्यापारी रिंकू भी दुकान से बाहर निकलते ही हमले का शिकार बने। वहीं व्यापारी विकास गोयल बताते हैं कि ग्राहक अब दुकानों के बाहर खड़े होने से भी कतराने लगे हैं, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। कबलाना का मासूम आर्यन भी हमले का शिकार बना।
