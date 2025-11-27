Haryana News: झज्जर में कुत्तों का कहर, एक दिन में आठ लोगों को काटा



जागरण संवाददाता, झज्जर। जिले में आवारा कुत्तों का आतंक अब लोगों के लिए रोज़ की पीड़ा बन चुका है। मुख्य बाजार, पालिका बाजार, रेलवे रोड, सुभाष नगर, दिल्ली गेट, नीमवाली कॉलोनी और बाहरी मुहल्लों तक कुत्तों के झुंड दिनभर खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार शाम हालात तब और बिगड़ गए जब कुत्तों ने अलग-अलग स्थानों पर आठ लोगों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इनमें पांच घायलों को सामान्य अस्पताल में एंटी-रेबीज वैक्सीन दी गई, जबकि तीन लोगों का निजी अस्पतालों में उपचार चल रहा है। बता दें दो दिन पहले भी बाजार में पांच लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया था।

दिन पहले भी बाजार के क्षेत्र में पांच लोगों को कुत्तों ने काटा था