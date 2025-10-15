कार्तिक मास में खाती वास में हुआ दीपदान महोत्सव, श्रीकृष्ण की भक्ति में जुटे भक्त
झज्जर के खातीवास गांव में इस्कॉन झज्जर द्वारा कार्तिक मास के अवसर पर दीपदान महोत्सव का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दामोदर अष्टकम का पाठ किया और दीप जलाकर भगवान कृष्ण की आराधना की। राधा नाम प्रभु ने कार्तिक मास को दामोदर मास बताते हुए इसकी महिमा का वर्णन किया। भक्तों ने कृष्ण नाम जप और कीर्तन में भाग लिया।
जागरण संवाददाता, झज्जर। कार्तिक माह के पावन अवसर पर संकीर्तन प्रचार समिति इस्कान झज्जर की ओर से गांव खातीवास में अभिमन्यु अनिरुद्ध के निवास पर दीप दान महोत्सव मनाया गया। जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष व महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं ने दामोदर अष्टकम पाठ और दीप जलाकर भगवान की आराधना की।
राधा नाम प्रभु, पवन प्रभु ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। कार्तिक महीने में यशोदा माता ने प्रेम से कृष्ण को ओखल से बांधा था, इस कारण उनका नाम दामोदर पड़ा।
इस महीने में श्रीकृष्ण के रोजाना दीपदान, श्रीकृष्ण नाम जप, कृष्ण लीलाओं का कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य महीनों की तुलना में भक्ति का कई गुना फल मिलता है। इस अवसर पर अभिमन्यु अनिरुद्ध, राधा नाम प्रभु, पवन प्रभु, संजीव प्रभु, राहुल प्रभु मौजूद रहे।
