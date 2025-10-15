कार्तिक मास में खाती वास में हुआ दीपदान महोत्सव, श्रीकृष्ण की भक्ति में जुटे भक्त

जागरण संवाददाता, झज्जर। कार्तिक माह के पावन अवसर पर संकीर्तन प्रचार समिति इस्कान झज्जर की ओर से गांव खातीवास में अभिमन्यु अनिरुद्ध के निवास पर दीप दान महोत्सव मनाया गया। जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष व महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं ने दामोदर अष्टकम पाठ और दीप जलाकर भगवान की आराधना की।

राधा नाम प्रभु, पवन प्रभु ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। कार्तिक महीने में यशोदा माता ने प्रेम से कृष्ण को ओखल से बांधा था, इस कारण उनका नाम दामोदर पड़ा।