Jhajjar News: संतुलन बिगड़ने से पेड़ से टकराई कार, पति-पत्नी समेत तीन की मौत; एक वर्षीय मासूम सहित तीन घायल
शनिवार को झज्जर के पास सड़क हादसे में दिल्ली के दंपति समेत तीन की मौत हो गई। महेंद्रगढ़ से लौट रही कार रईया गांव के पास पेड़ से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। मृतकों में निर्मला देवी, लालचंद और छगन शामिल हैं। हादसे में तीन लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें एक बच्ची भी शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, झज्जर। शनिवार दोपहर बाद कोसली रोड पर रईया गांव के पास सड़क हादसे में दिल्ली के पति-पत्नी सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक साल की मासूम सहित तीन लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब महेंद्रगढ़ के झगड़ोली गांव में रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे पांच लोग झज्जर की ओर आ रहे थे।
उनकी कार का संतुलन अचानक बिगड़ा और सड़क किनारे लगे पेड़ से जोरदार टक्कर हो गई। तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान दिल्ली के विकास नगर के हसताल गांव निवासी निर्मला देवी (58), लालचंद (63) और छगन पुत्र बनवारी लाल (40) के रूप में हुई।
वहीं, सड़क किनारे अमरूद बेच रहे परिवार की एक साल की बच्ची भी पत्थरों की रोड़ी लगने से घायल हो गई। प्रारंभिक जांच में गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ना हादसे का कारण बताया जा रहा है। हादसे में अमर सिंह, उसका बेटा अंकित और मासूम परी गंभीर घायल हैं।
सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार, दिल्ली के विकास नगर के हसताल गांव निवासी निर्मला देवी (58), लालचंद (63), उनके रिश्तेदार अमर सिंह, उसका बेटा अंकित, और अन्य परिचित छगन पुत्र बनवारी लाल (40) सभी महेंद्रगढ़ जिले के झगड़ोली गांव में एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे।
दोपहर बाद जब वे दिल्ली लौट रहे थे, तो रईया गांव के पास कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। ग्रामीणों ने सभी घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस बुलाकर झज्जर के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद निर्मला देवी, लालचंद और छगन को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीन अन्य को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआइ रेफर किया गया।
छगन की पहचान पर संशय, नहीं था परिवार का सदस्य हादसे में मारे गए छगन की पहचान को लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई है। मृतकों के रिश्तेदारों ने बताया कि वे छगन को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। संभावना है कि वह झगड़ोली गांव से किसी परिचय या सवारी के रूप में कार में बैठ गया हो। पुलिस ने इस पहलू को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है कि वह उनके साथ कैसे आया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।