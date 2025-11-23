Language
    झज्जर में कार व बाइक की टक्कर, एक की मौत और दूसरा घायल

    By Amit Popli Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:58 PM (IST)

    शनिवार रात झज्जर में कार और बाइक की टक्कर में राम रतन नामक युवक की मौत हो गई, जबकि सागर घायल हो गया। हादसा जहाजगढ़-झज्जर मार्ग पर बिरड़ माजरा गांव के पास हुआ। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक छह बहनों का इकलौता भाई था और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था।

    Hero Image

    कार व बाइक की टक्कर में एक की मौत, एक घायल। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, झज्जर। जहाजगढ़-झज्जर मार्ग पर शनिवार की रात को बिरड़ माजरा गांव के पास से गुजर रही नहर के पास एक कार और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। घायल अवस्था में उन्हें सामान्य अस्पताल लाया गया।

    जहां पर चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। मृतक की पहचान तामसपुरा बरानी गांव निवासी राम रतन पुत्र रविंद्र के रूप में हुई है।

    पुलिस ने सामान्य अस्पताल में पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के शव ग्रह में रखवाया। जहां पर रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक के स्वजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मृतक के स्वजनों के बयान पर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

    बताया जा रहा है कि तामसपुरा बरानी गांव निवासी 18 वर्षीय रामरतन व उसी के गांव निवासी सागर पुत्र अशोक बाइक पर सवार होकर खातीवास गांव गए थे। जब वे वापस आ रहे थे तो बिरड़ माजरा गांव की नहर के पास उनकी बाइक को कार ने टक्कर मार दी। जिससे रामरतन की मौत हो गई और सागर घायल हो गया। सागर को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया था, जहांं से उसे छुट्टी दे दी गई है।

    मृतक रामरतन छह बहनों का इकलौता भाई था। वह बारहवीं कक्षा पास करने के बाद अब एक अकादमी में कोचिंग ले रहा था। लेकिन रात के समय सड़क दुघर्टना में उसकी मौत हो गई। बेरी थाना प्रभारी विकास का कहना कि पुलिस ने मृतक के स्वजनों के बयान पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।