'कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुंह खोलने तक का अधिकार नहीं', गीता भुक्कल के बयान पर BJP सांसद का पलटवार

बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सांसद का कहना है कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है। सांसद ने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से ही कांग्रेस की सरकार गई थी। अरविंद शर्मा ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक पर भी निशाना साधा।

'कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुंह खोलने तक का अधिकार नहीं'- BJP सांसद अरविंद शर्मा

Your browser does not support the audio element.

HighLights भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से ही कांग्रेस की सरकार गई थी। बीजेपी सांसद ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से ही कांग्रेस की सरकार गई थी। बीजेपी सांसद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है।

झज्जर, जागरण संवाददाता। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा (Arvind Sharma) ने कहा कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से ही गई थी। वे आज उनकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। जबकि सच्चाई तो यह कि कांग्रेसियों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुंह खोलने तक का अधिकार नहीं है। यह उन्होंने पूर्व मंत्री गीता भुक्कल के उस बयान पर पलटवार करते हुए कही। जिसमें उन्होंने कहा था कि आज भाजपा और जजपा में भ्रष्टाचार करने की होड़ सी लगी हुई है। सांसद मंगलवार को झज्जर जिले में मुख्यमंत्री द्वारा नूंह से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए किए गए करोड़ों रुपये के उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए आए थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने कहा कि अब उन्हें मुंगेरी लाल के सपने देखने छोड़ देना चाहिए। जिसमें वे भाजपा के जाने और कांग्रेस के आने की बात करते हैं। 'रोहिंग्यों को बसाकर कराया कब्जा' दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा से पानी छोड़े जाने के आरोप का जवाब देते हुए सांसद ने कहा कि आज केजरीवाल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ही ऐसी अनर्गल बात कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि पिछले दो साल से केजरीवाल ने फ्लड कंट्रोल की कोई मीटिंग हीं नहीं बुलाई है। केजरीवाल ने दिल्ली में यमुना किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे रोहिंग्यों को बसाकर, अवैध कब्जा कराकर अपनी नीयत दिखाई है। 'भ्रष्टाचारियों की कलई खुल चुकी है' बेंगलूरु में 26 विपक्षी पार्टियों की बैठक पर सांसद ने कहा कि जिन भ्रष्टाचारियों की कलई खुल चुकी है वही महागठबंधन की बात करने लगे हैं। अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों अपने भाषण में ऐसे नेताओं की पोल खोली है। सभी को पता है कि देश की मोदी सरकार कर्मचारी, व्यापारी, कमेरा वर्ग, गरीब, फौजी, युवा सहित सभी वर्गों के हित के लिए काम कर रही है। विपक्ष का काम आलोचना करना है और सरकार का काम केवल काम करना है।

Edited By: Rajat Mourya