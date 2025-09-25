Language
    झज्जर में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की छापामारी, दवा दुकानों की हुई जांच; लिए गए सैंपल

    By Mukesh Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:58 PM (IST)

    कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की टीम ने झज्जर बादली और बहादुरगढ़ में नौ दुकानों पर छापेमारी की। दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। टीम ने स्टॉक रजिस्टर की जांच की और बहादुरगढ़ में तीन दुकानों से दवाइयों के चार नमूने लिए जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। झज्जर और बादली में दुकानदारों को रिकॉर्ड दुरुस्त रखने की हिदायत दी गई।

    कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने की छापामारी

    जागरण संवाददाता, झज्जर। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की केंद्र व स्टेट की टीम ने झज्जर जिले के बादली, बहादुरगढ़ व झज्जर में नाै दुकानों पर छापामारी की। जिस समय दुकानों पर छापामारी करने के लिए टीम निकली तो दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया और एक दूसरे को फोन के माध्यम से छापे मार कार्रवाई की सूचना दी गई।

    इसके बाद कुछ देर दवा विक्रेता ने उस क्षेत्र में दुकान बंद की और टीम के जाने के बाद दोबारा से दुकान में खोली। टीम में पादप रोग विज्ञान वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय फरीदाबाद के उपनिदेशक डॉ. नदीम अहमद और झज्जर की गुण नियंत्रण निरीक्षक डॉ. जसवीर सिंह शामिल रहे। जबकि झज्जर व बदली में टीम ने दवा विक्रेताओं की दुकानों पर स्टाक व स्टाक रजिस्टर की जांच की और बहादुरगढ़ में तीन दुकानों से दवाइयों के चार सैंपल भरे।

    सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। जबकि झज्जर में चार व बादली में दो दुकानदारों को रिकार्ड पूरी तरह से मेंटेन रखो की हिदायत दी।

    गुण नियंत्रण निरीक्षक डॉ. जसवीर सिंह का कहना है कि विभाग की तरफ से किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए खाद, दवाइयों व बीज के समय-समय पर सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं। सैंपल फेल आने पर दवा निर्माता व विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। सैंपलाें को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट फेल आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।