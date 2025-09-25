झज्जर में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की छापामारी, दवा दुकानों की हुई जांच; लिए गए सैंपल

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की टीम ने झज्जर बादली और बहादुरगढ़ में नौ दुकानों पर छापेमारी की। दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। टीम ने स्टॉक रजिस्टर की जांच की और बहादुरगढ़ में तीन दुकानों से दवाइयों के चार नमूने लिए जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। झज्जर और बादली में दुकानदारों को रिकॉर्ड दुरुस्त रखने की हिदायत दी गई।

जागरण संवाददाता, झज्जर। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की केंद्र व स्टेट की टीम ने झज्जर जिले के बादली, बहादुरगढ़ व झज्जर में नाै दुकानों पर छापामारी की। जिस समय दुकानों पर छापामारी करने के लिए टीम निकली तो दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया और एक दूसरे को फोन के माध्यम से छापे मार कार्रवाई की सूचना दी गई।

इसके बाद कुछ देर दवा विक्रेता ने उस क्षेत्र में दुकान बंद की और टीम के जाने के बाद दोबारा से दुकान में खोली। टीम में पादप रोग विज्ञान वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय फरीदाबाद के उपनिदेशक डॉ. नदीम अहमद और झज्जर की गुण नियंत्रण निरीक्षक डॉ. जसवीर सिंह शामिल रहे। जबकि झज्जर व बदली में टीम ने दवा विक्रेताओं की दुकानों पर स्टाक व स्टाक रजिस्टर की जांच की और बहादुरगढ़ में तीन दुकानों से दवाइयों के चार सैंपल भरे।