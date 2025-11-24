हरियाणा में अवैध संबंधों के चलते युवक की निर्मम हत्या, गला रेतकर उतारा मौत के घाट; दंपती सहित कई पर मामला दर्ज

संवाद सूत्र, बादली। क्षेत्र के गांव फतेहपुर में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। गांव के पार्क में खून से लथपथ अवस्था में एक युवक का शव मिला, जिसकी तेज धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या की गई थी। मृतक की पहचान चरखी दादरी जिले के धनासरी गांव निवासी अजीत (26) पुत्र विजय सिंह के रूप में हुई।

शुरुआती जांच में मामला विवादित (अवैध) संबंधों की खतरनाक परिणति के रूप में सामने आया है। दर्ज हुए मामले के अनुसार, अजीत की हत्या गांव के ही युवक सोमबीर, उसकी पत्नी नीरजा और अन्य साथियों ने मिलकर की। मृतक के भाई अजय के बयान पर बादली थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हत्या की वजह अजीत और आरोपित महिला नीरजा के बीच लंबे समय से चल रहे विवादित संबंध बताए जा रहे हैं।

अजय ने बताया कि वे दोनों भाई करीब एक साल से फतेहपुर गांव में किराए पर रहते थे और पास ही खलिकपुर स्थित ब्लिंकिट वेयरहाउस में नौकरी करते थे। रविवार रात करीब 10 बजे अजीत के मोबाइल पर मैसेज आया और वह घर से बाहर निकल गया। रातभर उसकी कोई खबर नहीं मिली। सुबह ग्रामीणों ने पार्क में गला कटे युवक का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। एफएसएल टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए, जबकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया।

महिला के मैसेज ने बुलाया मौत के फंदे में अजय के अनुसार, पिछले डेढ़-दो महीनों से गांव की ही महिला नीरजा पत्नी सोमबीर लगातार अजीत को फोन और वाट्सऐप पर मैसेज भेजती थी। इस संबंध को लेकर दोनों परिवारों के बीच कई बार विवाद भी हुआ। अजय और उसकी पत्नी ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद सोमबीर किराए का मकान छोड़कर गांव के दूसरी ओर रहने लगा, लेकिन नीरजा और अजीत के बीच बातचीत जारी रही। यही संबंध अब एक खतरनाक साजिश में बदल गया। अजय का आरोप है कि रविवार रात भी नीरजा ने या किसी परिचित से मैसेज डालकर अजीत को बुलाया, जिसके बाद उसी रात उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।

हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित बादली थाना प्रभारी सुरेश हुड्डा ने बताया कि मामला फिलहाल विवादित संबंधों से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। मृतक के भाई के बयान पर मुख्य आरोपित सोमबीर, उसकी पत्नी नीरजा और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इधर, पुलिस ने करीबियों के काल रिकार्ड, मोबाइल लोकेशन और घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है। कई टीमें आरोपितों की तलाश में जुटी हैं।