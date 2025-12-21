झज्जर: कोहरे की आड़ में 'खौफनाक' कत्ल, दहेज के लिए 18 साल विवाहिता की हत्या कर श्मशान में जलाया; आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, झज्जर। जिले के खेड़ी सुल्तान गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक जघन्य वारदात सामने आई है। यहां एक 18 वर्षीय विवाहिता की निर्मम हत्या कर साक्ष्यों को मिटाने की नीयत से रात के अंधेरे और घने कोहरे का फायदा उठाकर शव को श्मशान घाट में जला दिया गया। मृ तका की मां की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के तीन दिन बाद से ही पूरा आरोपित परिवार घर पर ताला लगाकर फरार है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के देवखेड़ा हाल निवासी नंगला राधेलाल, थाना दुंडला निवासी राधा पत्नी लाखन ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी आशा की शादी इसी साल 30 अप्रैल को झज्जर के खेड़ी सुल्तान गांव निवासी जतिन चौहान पुत्र देवेंद्र चौहान के साथ की थी।

विवाह में करीब आठ लाख रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष पति जतिन, सास संगीता, ससुर देवेंद्र चौहान और ननद शिवानी उसे प्रताड़ित करने लगा। आरोप है कि 18 दिसंबर की रात को साजिश के तहत आशा की हत्या की गई और पुलिस को सूचना दिए बिना ही उसी रात शव को श्मशान ले जाकर फूंक दिया गया। अगले दिन 19 दिसंबर को दोपहर बाद पति जतिन ने मृतका की मां को फोन कर आशा की मौत की सूचना दी। संदेह होने पर राधा अपने स्वजनों के साथ माछरौली थाना पहुंची और पुलिस को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया।



मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एफएसएल विशेषज्ञों ने श्मशान घाट पहुंचकर राख और हड्डियों के सैंपल एकत्र किए हैं।