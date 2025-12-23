झज्जर में भीषण एक्सीडेंट, भूसे से भरा ट्रक कार पर पलटा; 5 लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, झज्जर। जिले में मंगलवार देर शाम हुए एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। सिलानी गांव के पास तूड़ी से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार पर पलट गया। हादसा शाम करीब आठ बजे हुआ। ट्रक के नीचे दबने से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचीं।

जेसीबी मशीन से पहले कार में हुक डालकर उसे तूड़े के नीचे से बाहर निकाला गया। इसके बाद शवों को बाहर निकालने के लिए कार के ऊपरी हिस्से को जेसीबी की मदद से काटा गया। करीब एक घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद शव बाहर निकाले जा सके। लेकिन तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सामान्य अस्पताल भिजवा दिया।

मृतकों में ठेकेदार और चार मजदूर शामिल हादसे में कार सवार सुरहा गांव निवासी कारोबारी घनश्याम किशोर (55) पुत्र राम अवतार तथा उसके साथ मौजूद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के तावरपुर गांव निवासी जनार्दन वर्मा (45) पुत्र तीजू, जिला संभल के गांव बिजेटा काजी निवासी सगे भाई 30 वर्षीय अखिलेश और 22 वर्षीय जयवीर पुत्र राजेंद्र, तथा पिंकू, हाल निवासी दिल्ली गेट की मौके पर ही मौत हो गई।

बताया गया है कि मृतक घनश्याम शटरिंग आदि लगाने का काम करता था और उसने उटलोधा गांव निवासी प्रीत शर्मा के घर शटरिंग का ठेका लिया था। मंगलवार शाम वह उटलोधा गांव से काम निपटाकर अपनी कार में चारों श्रमिकों को बैठाकर उन्हें दिल्ली गेट की ओर छोड़ने जा रहा था। चारों श्रमिक झज्जर शहर में डाबरा मंदिर के पास सिलानी गेट क्षेत्र में रहते थे।

इसी दौरान मुख्य बाइपास पर यह दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे के चलते मुख्य मार्ग पर करीब चार घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। एसीपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाई।