झज्जर में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दर्ज किया मामला

संवाद सूत्र, बेरी। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक को सरकारी कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, डॉ. आशीष कुमार, ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार शाम करीब 7:15 बजे ड्यूटी के दौरान गांव भागलपुरी निवासी सुरेश का पुत्र उनके पास अपने पिता के इलाज के लिए आया।

युवक ने बताया कि उसके पिता को पेट दर्द की शिकायत है और कोई डॉक्टर उन्हें नहीं देख रहा। समझाए जाने पर युवक ने उनकी बात अनसुनी कर दी और उनके साथ बदसलूकी करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली तथा जान से मारने की धमकी दी।