    झज्जर में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दर्ज किया मामला

    By Amit Popli Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:25 AM (IST)

    बेरी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को एक व्यक्ति ने अपने पिता के इलाज के दौरान जान से मारने की धमकी दी और सरकारी काम में बाधा डाली। डॉक्टर आशीष कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर ने ड्यूटी पर कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

    ड्यूटी के दौरान चिकित्सक को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने किया मामला दर्ज। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, बेरी। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक को सरकारी कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, डॉ. आशीष कुमार, ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार शाम करीब 7:15 बजे ड्यूटी के दौरान गांव भागलपुरी निवासी सुरेश का पुत्र उनके पास अपने पिता के इलाज के लिए आया।

    युवक ने बताया कि उसके पिता को पेट दर्द की शिकायत है और कोई डॉक्टर उन्हें नहीं देख रहा। समझाए जाने पर युवक ने उनकी बात अनसुनी कर दी और उनके साथ बदसलूकी करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली तथा जान से मारने की धमकी दी।

    फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चिकित्सक ने मांग की है कि सरकारी ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों।