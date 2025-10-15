Language
    Haryana News: झज्जर में छह गांवों में 319 पात्र परिवारों को मिला अपने घर का सपना, सीएम सैनी ने सौंपी चाबी

    By Amit Popli Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    झज्जर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण के तहत 6 गांवों के 319 पात्र परिवारों को प्लाट आवंटित किए गए। यह आवंटन राजकीय नेहरू पीजी कॉलेज में एडीसी जगनिवास की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से ड्रा प्रक्रिया द्वारा किया गया। इसमें खेडक़ा गुज्जर, खरमाण, दहकोरा, दुल्हेड़ा, सिलाना और पाटौदा गांवों के लाभार्थी शामिल थे।  

    झज्जर में छह गांवों में 319 पात्र परिवारों को मिला अपने घर का सपना (File Photo)

    जागरण संवाददाता, झज्जर। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के द्वितीय चरण के अंतर्गत झज्जर जिले के चयनित 6 गांवों के पात्र परिवारों को प्लाट आवंटित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ड्रा प्रक्रिया राजकीय नेहरू पीजी कालेज, झज्जर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एडीसी जगनिवास ने की। प्लाटों का ड्रॉ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से संपन्न हुआ।

    इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ मनीष कुमार फौगाट उपस्थित रहे। आवंटन के लिए चयनित गांव खेडक़ा गुज्जर (खंड बादली), खरमाण, दहकोरा, दुल्हेड़ा (खंड बहादुरगढ़), सिलाना (खंड झज्जर) तथा पाटौदा (खंड माछरौली) के कुल 319 लाभार्थियों को आनलाइन ड्रा के माध्यम से प्लाट आवंटित किए गए। इस अवसर पर सीटीएम नमिता कुमारी,डीडीपीओ निशा तंवर, परियोजना अधिकारी लखविंदर सिंह, पीओ अनिल नैन सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।