हिसार: युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, हिसार। दाहिमा निवासी एक युवक की विकास नगर के एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव वीरवार को विकास नगर के एक मकान में मिला था। युवक की पहचान गांव दाहिमा निवासी संजय (30) के रूप में हुई थी।

सूचना मिलने पर पड़ाव चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और शव को नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। जहां पुलिस ने संजय के भाई राकेश के बयान दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव का विसरा जांच को भिजवाया गया है।