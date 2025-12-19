Language
    हिसार: युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जांच में जुटी पुलिस

    By Subhash Chander Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:29 PM (IST)

    हिसार के विकास नगर में दाहिमा निवासी एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। युवक की पहचान संजय (30) के रूप में हुई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में ...और पढ़ें

    हिसार: युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। दाहिमा निवासी एक युवक की विकास नगर के एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव वीरवार को विकास नगर के एक मकान में मिला था। युवक की पहचान गांव दाहिमा निवासी संजय (30) के रूप में हुई थी।

    सूचना मिलने पर पड़ाव चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और शव को नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। जहां पुलिस ने संजय के भाई राकेश के बयान दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजन को सौंप दिया। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव का विसरा जांच को भिजवाया गया है।

    पुलिस का कहना है कि युवक की मौत सर्दी के प्रभाव से हुई है। वहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि नशे से भी मौत हो सकती है। युवक मेहनत मजदूरी करता था। युवक दो दिन से लापता था। जहां युवक का शव मिला, उस मकान में युवक मेहनत मजदूरी के लिए गया हुआ था। इस मकान में ही एक चारपाई पर युवक का शव मिला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।