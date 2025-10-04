हिसार: रंजिश में 20 बार चाकू से गोदकर युवक की हत्या, दुकान में घुसकर किया हमला

हिसार में पुरानी सब्जी मंडी में दो युवकों ने एक 18 वर्षीय युवक तुषार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हमलावरों ने उस पर 20 बार चाकू से वार किए। पुलिस जांच में पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है। तुषार एक किराने की दुकान पर काम करता था। हमलावरों ने पहले दुकान के बाहर झगड़ा किया और फिर अंदर घुसकर उस पर हमला किया।

जागरण संवाददाता, हिसार। पुरानी सब्जी मंडी में शनिवार दोपहर दाे बजे दो युवकों ने दुकान के अंदर घुसकर 18 साल के बड़वाली ढाणी निवासी तुषार की बेरहमी से चाकू से वारकर हत्या कर दी। एक हमलावरों ने तुषार पर करीब 20 वार किए। दूसरे हमलावर ने पिस्तौल ने गोली चलाने का प्रयास, लेकिन गोली नहीं चल पाई।

दो युवक दुकान के बाहर खड़े थे। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर एचटीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सीन आफ क्राइम टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया। वहीं पूरा घटनाक्रम दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने हमलावराें के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। दुकान पर करता था काम बड़वाली ढाणी निवासी रमेश कुमार का बेटा तुषार उर्फ रानू पुरानी सब्जी मंडी में एक किरयाणा की दुकान पर काम करता था। दोपहर करीब दो बजे वह दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान बाइक पर चार युवक सवार होकर आए। एक युवक के हाथ में चाकू था और दूसरे युवक के हाथ में पिस्तौल थी। पहले हमलावरों ने दुकान के बाहर तुषार के साथ झगड़ा किया।

जब तुषार ने विरोध किया तो एक युवक ने चाकू से उस पर वार करने शुरू कर दिए। तुषार बचने के लिए दुकान के अंदर चला गया। दोनों युवक उस पर वार करते हुए दुकान के अंदर घुस आया। फिर दुकान के अंदर तुषार पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। वहीं दूसरा युवक पिस्तौल चलाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन युवक से गोली नहीं चली। फिर पर तुषार पर पिस्तौल के बट से वार करता है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

सीने, पेट और हाथ पर किए गए वार हमलावरों ने तुषार के सीने, पेट और हाथ पर चाकू से करीब 20 बार वार किए हुए है। जख्मी हालत में तुषार दुकान से बाहर आता है और उसके बाद वह जमीन पर गिर जाता है। उसके साथी उसे उठा कर नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात का पता चलने पर डीएसपी तनुज शर्मा, एचटीएम थाना प्रभारी ईश्वर सिंह नागरिक अस्पताल पहुंचे और स्वजनों से बातचीत की।

रात को किया था पथराव पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक तुषार अपने दो तीन साथियों के साथ हमला करने वाले एक युवक के घर गया था। तुषार ने घर पर पथराव किया था। उसके बाद शनिवार दोपहर को वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है।