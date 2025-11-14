Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुल्हन बनीं कुश्ती खिलाड़ी पूजा ढांडा, शादी में पहुंचे बृजभूषण सिंह ने दिया आशीर्वाद; पढ़ें कौन हैं दूल्हा?

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:10 PM (IST)

    हिसार की कुश्ती खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी पूजा ढांडा ने बिजनेसमैन अभिषेक के साथ तोशाम रोड स्थित ताज पैलेस में शादी की। शादी समारोह में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल हुए। अभिषेक ने पूजा के लिए शायरी की और दोनों ने डांस भी किया। खेल जगत और राजनीतिक हस्तियों ने भी समारोह में भाग लिया। पूजा ढांडा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं और कुश्ती में एक बड़ा नाम हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिसार की कुश्ती खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी पूजा ढांडा शादी समारोह के दौरान पति अभिषेक बूरा के साथ। l जागरण

    जागरण संवाददाता, हिसार। हिसार की कुश्ती खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी पूजा ढांडा की शादी बिजनेसमैन अभिषेक से वीरवार को तोशाम रोड स्थित ताज पैलेस में हुई। रात 8 बजे से शादी समारोह का भव्य आयोजन किया गया।

    अभिषेक बरवाला के घिराय गांव के रहने वाले हैं। शादी समारोह में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे। उनके सामने पूजा के पिता अजमेर ढांडा ने डांस भी किया।

    पूजा की मां और सास भी इस दौरान मौजूद रहीं। रात 10: 36 बजे अभिषेक ने पूजा को जयमाला पहनाई। इस दौरान अभिषेक ने पूजा के लिए शायरी भी की और कहा कि दुल्हन की ड्रेस में वह बहुत प्यारी लग रही हैं। इस दौरान दोनों ने डांस भी किया। शादी में खेल विभाग के कई अधिकारी व कर्मचारी, अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी शामिल हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा कई पुलिसकर्मी और नेता भी शामिल हुए। गौरतलब है कि पूजा कुश्ती में एक बड़ा नाम है। इंटरनेशनल पहलवान पूजा ढांडा को ताज पैलेस में ही बिजनेसमैन अभिषेक बूरा ने सगाई की अंगूठी पहनाई थी।

    फिल्म का मिला था ऑफर

    मूलरूप से जिले के नारनौंद उपमंडल के गांव बुडाना की रहने वाली पूजा ने इंटरनेशनल लेवल पर भी तीन पदक जीते हैं। 2009 में एशियन जूडो चैंपियनशिप के दौरान कुश्ती कोच कृपा शंकर बिश्नोई ने पूजा को कुश्ती में आने के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद 2010 यूथ ओलिंपिक गेम्स के 60 किलोग्राम भारवर्ग में खेलते हुए पूजा ने सिल्वर मेडल जीता।

    पूजा ने ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हेलन मारोलिस को दो बार पटखनी दी थी। पूजा को आमिर खान की दंगल फिल्म में बबीता फोगाट का रोल आफर हुआ था। चोट की वजह से उन्होंने मना कर दिया था। पूजा ने बबीता को हराकर ही पहली नेशनल चैंपियनशिप जीती थी। 2019 में भारत सरकार ने पूजा को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया।

     

     