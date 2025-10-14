यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को कब मिलेगी जमानत? कल है अदालत में पेशी; इस दिन पुलिस देगी जवाब

जागरण संवाददाता, हिसार। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार न्यू अग्रसेन काॉलोनी निवासी और यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की तरफ से अदालत में नियमित जमानत याचिका लगाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. परमिन्द्र कौर की अदालत ने पुलिस को 17 अक्टूबर को जवाब दावा पेश करने के लिए कहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत जमानत याचिका पर फैसला लेगी। केंद्रीय कारागार में बंद आरोपित यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की बुधवार को अदालत में पेशी होगी।

आरोपित के वकील कुमार मुकेश का कहना है कि अदालत में जमानत याचिका लगाई गई है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने 16 मई को न्यू अग्रसेन कालोनी में रहने वाली यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपित यू-ट्यूबर को अदालत में पेश कर दो बार पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी।