यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को कब मिलेगी जमानत? कल है अदालत में पेशी; इस दिन पुलिस देगी जवाब
हिसार में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यू-ट्यूबर को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था और एसआइटी ने 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर फैसला सुनाएगी।
जागरण संवाददाता, हिसार। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार न्यू अग्रसेन काॉलोनी निवासी और यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की तरफ से अदालत में नियमित जमानत याचिका लगाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. परमिन्द्र कौर की अदालत ने पुलिस को 17 अक्टूबर को जवाब दावा पेश करने के लिए कहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत जमानत याचिका पर फैसला लेगी। केंद्रीय कारागार में बंद आरोपित यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की बुधवार को अदालत में पेशी होगी।
आरोपित के वकील कुमार मुकेश का कहना है कि अदालत में जमानत याचिका लगाई गई है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने 16 मई को न्यू अग्रसेन कालोनी में रहने वाली यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपित यू-ट्यूबर को अदालत में पेश कर दो बार पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी।
इस दौरान पुलिस ने एसआइटी का गठन किया था। एसआइटी ने आरोपित के मोबाइल और लैपटाप को लैब में भेज कर डाटा रिकवर किया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपित को 26 मई को अदालत में पेश कर केंद्रीय कारागार दो में भेज दिया था। तब से वह उसी जेल में बंद है और मुकदमा चल रहा है। एसआइटी की तरफ से करीब 2500 पन्नों की चार्जशीट पेश की जा चुकी हैं।
