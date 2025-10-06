Language
    हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, हिसार सहित 4 जिलों में आंधी के साथ तेज वर्षा; पढ़ें लेटेस्ट वेदर अपडेट

    By Subhash Chander Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:07 AM (IST)

    रविवार को हरियाणा के कई जिलों में तेज बारिश हुई जिससे जलभराव की समस्या हुई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी ऐसा मौसम रहने का अनुमान जताया है और रबी की फसलों की बुवाई टालने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण 8 अक्टूबर तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है जिससे तापमान में गिरावट आएगी।

    हिसार सहित कई जिलों में अंधड़ के साथ हुई तेज वर्षा, फिर हुआ जलभराव। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में रविवार शाम को हिसार, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद और जींद में भी तेज वर्षा हुई। शहर की सड़कें दोबारा से जलमग्न हो गई। प्रदेश के कई जिलों में लोगों को वर्षा से जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ेगा। वर्षा से रात के तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। वहीं, तेज हवाएं चलने से आमजन को हल्की ठंड का भी अहसास हुआ।

    मौसम विज्ञानियों ने बताया कि ऐसा मौसम आगामी दो से तीन तक रहेगा। मौसम विज्ञानी डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि वर्षा के कारण रबी की फसलों की बुआई को टालना उचित रहेगा। साथ ही खुले अनाज को ढक कर रखें। आठ तक होगी वर्षा मौसम विज्ञानी डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के क्षेत्र व पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आठ अक्टूबर तक प्रदेश में कई जिलों में बादलवाई, वर्षा, ओलावृष्टि व ठंडी हवाएं चलेंगी।

    बादलवाई व गरज-चमक के साथ ओले गिरने की संभावना भी जताई। मुख्यत पंजाब से सटे जिले सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, अंबाला, करनाल और कैथल जिलों में मौसम में परिवर्तन की यह गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही प्रदेश के इन जिलों में उत्तरी ठंडी हवाएं भी चलेंगी, जिससे हल्की ठंड का अहसास भी होगा। रात व दिन के तापमान में भी कमी आएगी।

    मौसम विज्ञानियों के अनुसार अन्य जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ तूफान, भारी वर्षा और ओलावृष्टि के साथ आंधी की संभावना भी मौसम विज्ञानियों ने जताई है। तापमान में दो से तीन डिग्री आएगी कम रविवार को हिसार का अधिकतम तापमान 34 डिग्री व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा।

    सिरसा का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। आगामी तीन दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए दिन व रात के तापमान में दो से तीन डिग्री की कमी आएगी।