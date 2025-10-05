Language
    हिसार तुषार हत्याकांड: चाकू के वार से पंचर हो गया था दिल, ज्यादा खून बहने से हुई युवक की मौत; दो दिन के रिमांड पर आरोपी

    By SURESH KUMAR Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:40 PM (IST)

    हिसार की पुरानी सब्जी मंडी में तुषार नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल में छेद होने से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को रिमांड पर लिया है जबकि दो किशोरों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। जांच में पता चला कि मृतक का आरोपियों से पुराना विवाद था जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया।

    चाकू के वार से पंचर हो गया था दिल। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। शहर की पुरानी सब्जी मंडी में चाकू से वारकर तुषार की हत्या मामले में पुलिस ने रविवार दोपहर बाद शव का मेडिकल कालेज अग्रोहा में पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के दौरान सामने आया कि चाकू के वार से दिल पंचर हो गया था और ज्यादा खून बहने के कारण तुषार की मौत हो गई।

    मृतक के शरीर पर 20 के करीब निशान मिले हैं। पुलिस ने एक आरोपित मुलतानी चौक निवासी तुषार को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। वहीं दो किशोर आरोपितों को बाल सुधार गृह भेज दिया। एक अन्य आरोपित की तलाश की जा रही है।

    पुलिस का जांच में सामने आया कि मृतक बड़वाली ढाणी निवासी तुषार उर्फ रानू पुरानी सब्जी मंडी में किरयाणा की दुकान पर काम करता था। शुक्रवार रात को तुषार अपने साथियों के साथ एक किशोर के घर गया था। वहां पर तुषार ने किशोर के घर पर ईंटें बरसाई थी।

    इसके अलावा पहले भी आरोपितों के साथ तुषार का झगड़ा हो चुका था। इसी बात को लेकर आरोपित तुषार अपने साथियों के साथ मौके की तलाश में था। शनिवार दोपहर करीब दो बजे तुषार दुकान के बाहर बैठा बिस्कुट खा रहा था।

    इसी दौरान बाइक पर आरोपित तुषार अपने तीन साथियों के साथ आया और तुषार के साथ झगड़ा करने लगा। इसी दौरान हमलावरों ने तुषार उर्फ रानू पर चाकू से हमला कर दिया। एक आरोपित ने पिस्तौल से गोली चलाने का प्रयास भी किया था, लेकिन गोली चली नहीं थी। बाद में अस्पताल में तुषार उर्फ रानू की मौत हो गई थी।