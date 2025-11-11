Language
    हिसार: ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, युवक की मौत

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:51 PM (IST)

    हिसार के दिल्ली रोड पर विद्या देवी जिंदल स्कूल के पास एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे भगाना गांव के 20 वर्षीय सुनील कुमार की मौत हो गई। सुनील कैंट के पास एक आरओ प्लांट में काम करता था और घर लौटते समय यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    हिसार: ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। दिल्ली रोड पर विद्या देवी जिंदल स्कूल के पास सोमवार रात को करीब 8.45 बजे एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में गांव भगाना निवासी 20 साल के सुनील कुमार की मौत हो गई।

    इस संबंध में सदर थाना पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गांव भगाना का रहने वाला सुनील कैंट के पास एक आरओ प्लांट में काम करता था। सोमवार रात को स्कूटी पर कैंट एरिया से अपने गांव जा रहा था।

    जब वह विद्या देवी जिंदल स्कूल के पास पहुंचा था कि एक ट्रक व स्कूटी की टक्कर हो गई। जिस से सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हालत में उसे एक निजी अस्पताल में ले गए। जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया।