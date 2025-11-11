हिसार: ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, युवक की मौत

जागरण संवाददाता, हिसार। दिल्ली रोड पर विद्या देवी जिंदल स्कूल के पास सोमवार रात को करीब 8.45 बजे एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में गांव भगाना निवासी 20 साल के सुनील कुमार की मौत हो गई।

इस संबंध में सदर थाना पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गांव भगाना का रहने वाला सुनील कैंट के पास एक आरओ प्लांट में काम करता था। सोमवार रात को स्कूटी पर कैंट एरिया से अपने गांव जा रहा था।