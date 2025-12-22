हांसी: सड़क हादसे में युवक की मौत, स्वजन ने जताई हत्या की आशंका

संवाद सहयोगी, हांसी। जिले के गांव ढाणी कुम्हारान के पास देर रात हुए सड़क हादसे में ट्रेजरी विभाग में कार्यरत युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव चोरटापुर निवासी 35 वर्षीय कुलदीप के रूप में हुई है। स्वजनों ने इसे सामान्य दुर्घटना मानने से इन्कार करते हुए हत्या की आशंका जताई है।

स्वजनों के अनुसार कुलदीप के माथे पर चोट के निशान थे, जबकि उसकी बाइक को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। जिस लिंक रोड पर हादसा बताया जा रहा है, वहां आमतौर पर ट्रैफिक भी बेहद कम रहता है। ऐसे में परिजनों को यह मामला सामान्य सड़क हादसा नहीं लग रहा।

मृतक के चचेरे भाई संजय ने बताया कि कुलदीप शनिवार रात करीब दो बजे घर से यह कहकर निकला था कि वह किसी जरूरी काम से जा रहा है और जल्द लौट आएगा, लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं पहुंचा।

रविवार सुबह गांव के ही एक व्यक्ति ने ढाणी कुम्हारान के पास लिंक रोड पर एक बाइक गिरी हुई देखी। पास ही कुलदीप बेसुध अवस्था में पड़ा मिला। मृतक के भतीजे ने बताया कि कुलदीप ने करीब पांच वर्ष पहले लव मैरिज की थी।

वर्तमान में उसका ससुराल पक्ष से आना-जाना भी शुरू हो गया था, लेकिन परिजनों को आशंका है कि लव मैरिज को लेकर किसी रंजिश के चलते उसकी हत्या हो सकती है। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है।