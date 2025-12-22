Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हांसी: सड़क हादसे में युवक की मौत, स्वजन ने जताई हत्या की आशंका

    By Pradeep Duhan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:23 PM (IST)

    हरियाणा के हांसी में एक सड़क हादसे में ट्रेजरी विभाग के कर्मचारी कुलदीप की मौत हो गई। परिजनों ने इसे सामान्य दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए हत्या की ...और पढ़ें

    Hero Image

    हांसी: सड़क हादसे में युवक की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, हांसी। जिले के गांव ढाणी कुम्हारान के पास देर रात हुए सड़क हादसे में ट्रेजरी विभाग में कार्यरत युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव चोरटापुर निवासी 35 वर्षीय कुलदीप के रूप में हुई है। स्वजनों ने इसे सामान्य दुर्घटना मानने से इन्कार करते हुए हत्या की आशंका जताई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वजनों के अनुसार कुलदीप के माथे पर चोट के निशान थे, जबकि उसकी बाइक को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। जिस लिंक रोड पर हादसा बताया जा रहा है, वहां आमतौर पर ट्रैफिक भी बेहद कम रहता है। ऐसे में परिजनों को यह मामला सामान्य सड़क हादसा नहीं लग रहा।

    मृतक के चचेरे भाई संजय ने बताया कि कुलदीप शनिवार रात करीब दो बजे घर से यह कहकर निकला था कि वह किसी जरूरी काम से जा रहा है और जल्द लौट आएगा, लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं पहुंचा।

    रविवार सुबह गांव के ही एक व्यक्ति ने ढाणी कुम्हारान के पास लिंक रोड पर एक बाइक गिरी हुई देखी। पास ही कुलदीप बेसुध अवस्था में पड़ा मिला। मृतक के भतीजे ने बताया कि कुलदीप ने करीब पांच वर्ष पहले लव मैरिज की थी।

    वर्तमान में उसका ससुराल पक्ष से आना-जाना भी शुरू हो गया था, लेकिन परिजनों को आशंका है कि लव मैरिज को लेकर किसी रंजिश के चलते उसकी हत्या हो सकती है। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हांसी के नागरिक अस्पताल पहुंची। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है।