हिसार में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

संवाद सहयोगी, सिवानी मंडी। शहर के बालाजी धाम के सामने रेलवे ट्रैक पर सोमवार दोपहर को एक व्यक्ति ने ट्रेन से कटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान कल्लू निवासी बिजनौर जिला हरिद्वार उत्तराखंड के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक सिवानी में निर्माणाधीन पुल में मजदूरी का काम करता था।

सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हिसार भेज दिया है। रेलवे पुलिस के जांच अधिकारी रणबीर सिंह एएसआइ ने बताया कि मृतक हिसार रोड पर बन रहे पूल पर मजदूरी का काम करता था। उन्होंने बताया कि पुलिस उनके साथ के मजदूरों का ब्यान दर्ज किया है वही मृतक के स्वजन को भी सूचना भेज दी है। पुलिस ने शव को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।