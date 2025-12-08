Language
    हिसार में दर्दनाक हादसा, रोड एक्सीडेंट में दो दोस्तों की हुई मौत; गांव में पसरा सन्नाटा

    By Amit Dhawan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:40 PM (IST)

    हरियाणा के गांव उगालन के पास एक सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। वे मोटरसाइकिल पर जींद जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने टक् ...और पढ़ें

    हिसार में सड़क हादसा में दो दोस्तों की मौत हो गई है।

    संवाद सहयोगी, नारनौंद। गांव उगालन के पास सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सोमवार को जींद के सामान्य अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद गांव उगालन में उन दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद से ही पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। पुलिस मामले की गहनता से जांच करने में जुटी हुई है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव उगालन निवासी तीन दोस्त 23 वर्षीय अंकुश, 22 वर्षीय मनमोहन और 27 वर्षीय संजीव मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी काम से जींद गए थे। रविवार की रात को जब वापिस गांव लौट रहे थे तो अचानक उनका मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गया। जिसके कारण वो तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

    राहगीर उनको इलाज के लिए जींद के सामान्य अस्पताल में ले गए। जहां पर डॉक्टरों ने अंकुश ओर मनमोहन को मृत घोषित कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल संजीव का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसकी हालत को देखते हुए रेफर कर दिया। रविवार को अंकुश और मनमोहन के शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया और अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया। मृतक मनमोहन के पिता सूरजभान ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह वाटर सप्लाई खांडा खेड़ी में कार्यरत है।

    जब शाम को वह घर वापस आ रहा था तो रास्ते में वो उन तीनों से मिला था। उस समय संजीव मोटरसाइकिल चला रहा था। अंकुश और मनमोहन उसके पीछे बैठे हुए थे तो रास्ते में किसी अज्ञात वाहन चालक ने उनको सीधी टक्कर मार दी जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

    इस घटना के बाद पूरे गांव में शौक की लहर दौड़ गई। रात भर अधिकतर घरों में चूल्हा भी नहीं जला। अंकुश की एक महीने पहले ही शादी हुई थी। ओर वो काम की तलाश कर रहा था। मनमोहन घर का अकेला चिराग था। उसकी एक छोटी बहन है। पूरा परिवार गहरे सदमे में है।

    इस संबंध में थाना प्रभारी बलवान सिंह ने बताया कि दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवा कर उनके परिजनों को सौंप दिए है। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।