    नेशनल हाईवे-52 पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हरियाणा के 3 युवकों की मौत; बालाजी के दर्शन के लिए पैदल कर रहे थे यात्रा

    By Pradeep Duhan Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:46 PM (IST)

    हिसार से सालासर बालाजी के दर्शन के लिए जा रहे तीन युवकों की चूरू के पास एक सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतकों की पहचान मनजीत प्रीतम सिंह और सुरेंद्र के रूप में हुई है जो सभी रिश्तेदार थे। यह दुर्घटना नेशनल हाईवे-52 पर हुई जिसके बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बालाजी पैदल जा रहे हिसार के तीन युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत

    संवाद सहयोगी, हांसी। सालासर में बालाजी के दर्शन के लिए हिसार से गए तीन युवकों की चूरू के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। तीनों मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हादसा नेशनल हाईवे-52 पर चूरू के पास हुआ है। जहां अज्ञात वाहन ने सालासर जा रहे युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। जिससे तीनों श्रद्धालुओं की मौत हो गई।

    मृतकों की पहचान चानौत गांव निवासी 32 वर्षिय मनजीत, न्योली कलां निवासी 34 वर्षीय प्रीतम सिंह व 32 वर्षीय सुरेंद्र के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते हुए परिवार के लोग चुरू रवाना हो गए। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

    जानकारी के अनुसार करीब तीन दिन पहले चानौत गांव निवासी मनजीत गांव के अपने एक दोस्त के साथ सालासर के लिए पैदल रवाना हुआ था। हिसार पहुंचने पर मनजीत के साले न्योली कलां निवासी सुरेंद्र व प्रीतम सिंह भी उनके साथ सालासर में बालाजी के दर्शन के लिए पैदल यात्रा शुरू की थी। रविवार सुबह जैसे ही तीनों ने चुरू के पास से विश्राम करने के बाद दोबारा यात्रा शुरू की तो तीनों युवकों को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    इस दौरान मनजीत के गांव का दोस्त उससे कुछ दूरी पर था। मृतकों के परिवार के लोग शवों को लेने के लिए सुबह ही गांव से रवाना हो गए थे। रविवार देर सायं मनजीत का चानौत गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मनजीत की मौत के बाद पूरे गांव में गम का माहौल बना हुआ है।

    मनजीत गांव में खेती-बाड़ी का काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। वह अपने पिता का इकलौता बेटा था। ग्रामीणों का कहना है कि मनजीत का सभी से मिलनसार था। मनजीत का करीब दो साल का एक बेटा है। मनजीत के बाद उसके परिवार में उसका पिता, माता, पत्नी और बेटा है।