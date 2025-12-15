हरियाणा में सीजन की पहली धुंध ने मचाया हड़कंप, विजिबिलिटी मात्र 20-50 मीटर; 21 के बाद तापमान में भारी गिरावट
हरियाणा में सीजन की पहली धुंध ने हड़कंप मचा दिया, जिससे दृश्यता 20-50 मीटर तक गिर गई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिसार, सिरसा, और अन्य क्षेत्रों में धुंध ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में रविवार सुबह सीजन की पहली धुंध देखने को मिली। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से रविवार सुबह 6 बजे हिसार, सिरसा फतेहाबाद, रोहतक, भिवानी, झज्जर, गुरुगांव, फरीदाबाद, मेवात क्षेत्र में ब्यूटी आफ विंटर यानि धुंध छाई रही।
इससे विजिबिलिटी हिसार में 20 से 50 मीटर तक धुंध कोहरे के कारण रविवार अलसुबह सुबह 6 बजे के करीब चंडीगढ़ व सिरसा हाइवे पर 12 वाहन आपस में भिड़ गए है।
19 दिसंबर को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 19-21 दिसंबर के दौरान आंशिक बादलवाही देखने को मिलेगी। वर्षा की संभावना नहीं है।
इस दौरान उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी जारी रहेगी। रनवे पर आसमान में 2500 मीटर तक दृश्यता रही। जिससे जयपुर-अयोध्या की फ्लाइटें रद करनी पड़ी।
वहीं फ्लाइट्स का शेड्यूल जारी कर दिया। 21 दिसंबर के बाद धुंध के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके बाद 25 दिसंबर को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा।
जिला महेंद्रगढ़ में नारनौल और महेंद्रगढ़ के दिन और रात के तापमान क्रमशः 22.8,7.8डिग्री सेल्सियस और, 7.2डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।