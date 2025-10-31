Language
    टाटा नमक, हार्पिक, ऑल आउट सब नकली... हरियाणा में चल रहा था गजब का खेल; गोदाम का हाल देखकर पुलिस के भी उड़े होश

    By Suresh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    हिसार पुलिस ने सेक्टर 9-11 में एक गोदाम पर छापा मारकर नकली सामान बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ नामी कंपनियों के लेबल लगाकर नकली सामान बेचा जा रहा है। छापे में टाटा चाय, टाटा नमक, हार्पिक जैसे ब्रांडों के नकली लेबल वाले सामान मिले। पुलिस ने नितिन नामक युवक के खिलाफ कॉपीराइट का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।

    हिसार में नकली सामान का भंडाफोड़, पुलिस ने मारा छापा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हिसार। सेक्टर 9-11 में साउथ सिटी स्थित गोदाम में बुधवार रात को अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने छापा कार्रवाई की। पुलिस को कंपनी के फील्ड अधिकारी की तरफ से सूचना मिली थी उनकी कंपिनयाें के नाम के लेबल लगाकर नकली सामान बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। छापामारी के दौरान टीम ने टाटा चाय, टाटा नमक, हार्पिक, ऑल आउट, गुड नाइट आदि कंपिनयाें के लेबल लगे काफी सामान को बरामद किया।

    इसके एक मशीन और खाली पैकेट भी बरामद किए। पुलिस ने नितिन नामक युवक के खिलाफ कापी राइट का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में सेक्टर 16-17 में रहने वाले सुरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि वह मुंबई में एक कपंनी में फील्ड अधिकारी के पद पर कार्यरत है।

    उन्होंने बताया कि हमें सूचना मिली की सेक्टर 9-11 स्थित साउथ सिटी में एक गोदाम में कंपनियाें के लेबल लगाकर नकली सामान पैक किया जा रहा है। इस बारे में अर्बन एस्टेट थाना पुलिस में शिकायत दी। फिर पुलिस टीम के साथ गोदाम का निरीक्षण किया तो वहां पर काफी मात्रा में सामान बरामद हुआ।

    गोदाम के अंदर से एक किलोग्राम टाटा चाय के 225 पैकेट, आधा किलोगाम चाय के 204 पैकेट और 400 पैकेट बरामद हुए। इसके अलावा टाटा नमक के 105 पैकेट भरे हुए और 9900 पैकेट खाली मिले। इसके अलावा काफी मात्रा में आल आउट, गुड नाइट और हार्पिक की बोतले भी बरामद हुई। पुलिस ने नितिन के खिलाफ केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।