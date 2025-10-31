टाटा नमक, हार्पिक, ऑल आउट सब नकली... हरियाणा में चल रहा था गजब का खेल; गोदाम का हाल देखकर पुलिस के भी उड़े होश

जागरण संवाददाता, हिसार। सेक्टर 9-11 में साउथ सिटी स्थित गोदाम में बुधवार रात को अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने छापा कार्रवाई की। पुलिस को कंपनी के फील्ड अधिकारी की तरफ से सूचना मिली थी उनकी कंपिनयाें के नाम के लेबल लगाकर नकली सामान बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। छापामारी के दौरान टीम ने टाटा चाय, टाटा नमक, हार्पिक, ऑल आउट, गुड नाइट आदि कंपिनयाें के लेबल लगे काफी सामान को बरामद किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके एक मशीन और खाली पैकेट भी बरामद किए। पुलिस ने नितिन नामक युवक के खिलाफ कापी राइट का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में सेक्टर 16-17 में रहने वाले सुरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि वह मुंबई में एक कपंनी में फील्ड अधिकारी के पद पर कार्यरत है।

उन्होंने बताया कि हमें सूचना मिली की सेक्टर 9-11 स्थित साउथ सिटी में एक गोदाम में कंपनियाें के लेबल लगाकर नकली सामान पैक किया जा रहा है। इस बारे में अर्बन एस्टेट थाना पुलिस में शिकायत दी। फिर पुलिस टीम के साथ गोदाम का निरीक्षण किया तो वहां पर काफी मात्रा में सामान बरामद हुआ।