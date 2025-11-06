हिसार: संवेदना के आगे अड़ी रही व्यवस्था, बेटे के पोस्टमार्टम में देरी; एक साथ मां-बेटे का हुआ अंतिम संस्कार
हिसार में संवेदना और व्यवस्था के बीच संघर्ष देखने को मिला। बेटे के शव का पोस्टमार्टम न होने के कारण परिजनों को माँ के शव को बर्फ में रखना पड़ा। बाद में, भिवानी पुलिस ने पोस्टमार्टम किया और शव परिजनों को सौंप दिया। राजस्थान के भोजान गाँव में मां-बेटे का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।
सुरेश सहारण, हिसार। संवेदना के आगे अड़ी रही व्यवस्था। बुधवार को बेटे के शव का पोस्टमार्टम न होने के कारण स्वजन ने उसकी मां के शव को बर्फ में लगा कर रखा। वीरवार को भिवानी पुलिस ने शहर के नागरिक अस्पताल में युवक के शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया।
फिर स्वजन शव को लेकर राजस्थान के गांव भोजना पहुंचे। दोपहर बाद गांव के श्मशान घाट में मां-बेटे के शव का अंतिम संस्कार किया गया। भिवानी के बहल थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
खापड़वास से भोजान जा रहे थे मां-बेटा जानकारी के अनुसार राजस्थान के जिला चुरू के गांव भोजान की रहने वाली 66 साल की कमला अपने छोटे बेटे 26 साल के मुकेश के साथ बाइक पर सवार होकर गांव से भिवानी जिला के गांव खापड़वास गए थे।
कमला अपनी बुआ से मिलने के लिए वहां पर गई थी। मंगलवार शाम को दोनों वापस बाइक पर सवार होकर भोजान गांव के लिए निकले। रास्ते में नूनसर और बिदनोई के बीच में सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने सीधे बाइक में टक्कर मार दी।
जिस कारण मां-बेटे दोनों घायल हो गए। राहगीरों ने एंबुलेंस के जरिए दोनों को राजगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर घायलों के स्वजन अस्पताल पहुंचे। मुकेश की गंभीर हालत को देखते हुए स्वजन उसे हिसार के एक निजी अस्पताल में ले आए।
वहीं मंगलवार रात को उपचार के दौरान कमला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर बुधवार सुबह बहल थाना पुलिस राजगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंची। वहां पर शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद स्वजनों को सौंप दिया। स्वजन मृतका कमला के शव को लेकर गांव के लिए निकले।
रास्ते में ही थे कि उनको सूचना मिली की हिसार में उपचाराधीन मुकेश की भी मौत हो गई। फिर स्वजन यहां पर पहुंचे।
पुलिस ने स्वजनों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए नागरिक अस्पताल लेकर आए। महिला चिकित्सक ने कहा, पांच बजे के बाद नहीं होगा पोस्टमार्टम मृतक मुकेश के स्वजन और बहल थाना पुलिस पोस्टमार्टम के लिए करीब पांच बजे नागरिक अस्पताल के शवगृह में पहुंची।
वहां पर मौजूद महिला चिकित्सक को पोस्टमार्टम के लिए कहा, उनको बताया कि मृतक की मां का देहांत हो चुका है। अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को गांव में रखा हुआ है।
दोनों शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। महिला चिकित्सक ने कहा कि नियमों के अनुसार पांच बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। स्वजनों ने गुहार लगाई, लेकिन चिकित्सक ने जो व्यवस्था है उसके बारे में बताया। फिर वीरवार दोपहर को शव का पोस्टमार्टम होने के बाद स्वजन गांव के लिए लेकर गए। वहां पर मां-बेटे के शव का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।