CJI बनने के बाद पैतृक गांव हिसार आएंगे सूर्यकांत, रामलला जैसा स्वागत की तैयारी में ग्रामीण; फिर मनेगी दीवाली

सुनील मान, नारनौंद (हिसार)। गांव पेटवाड़ में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। समारोह में भाग लेने के लिए उनके बड़े भाई मास्टर ऋषिकांत परिवार सहित दिल्ली पहुंचे हैं। गांव पेटवाड़ के लाल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस बने। चीफ जस्टिस बनने के बाद सूर्यकांत जब पैतृक गांव पेटवाड़ पहुंचेंगे तो ग्रामीण रामलला जैसा स्वागत करने की तैयारी में हैं। एक बार फिर गांव में दीवाली देखने को मिलेगी।

गांव ही नहीं पूरे क्षेत्र के लोग आज खुद को गर्वित महसूस कर रहे हैं कि देश में हमारे प्रदेश की गूंज है। उनका हमेशा से ही गांव की मिट्टी से जुड़ाव रहा है। हर साल गांव में पहुंचकर युवाओं को प्रेरणा देकर उनके भविष्य की मंजिल को पंख लगाकर उड़ान भरने का काम करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत अपने पैतृक गांव पेटवाड़ में बचपन की सभी यादें ताजा करके जाते हैं। वह पैतृक घर में भी जाते हैं, जिसमें उनका बचपन गुजरा था।

जिस स्कूल में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी, उसको भी हमेशा यादों में रखते हैं। बड़े भाई ऋषिकांत बोले- जस्टिस सूर्यकांत के बड़े भाई मास्टर ऋषिकांत ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य शपथ ग्रहण में भाग लेने दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनकी मेहनत रंग लाई है। पूरे प्रदेश को उन पर गर्व है। साल में एक बार हमारे परिवार की ट्रस्ट की तरफ से गांव के स्कूल में कार्यक्रम किया जाता है।

उसमें भाग लेने के लिए वह प्रत्येक वर्ष पहुंचते हैं। अगले वर्ष भी उनको पहुंचने के लिए न्योता दिया जाएगा। ये कहना है गांव की सरपंच उर्मिला का- सरपंच उर्मिला ने कहा कि भविष्य में इतनी बड़ी खुशी कभी नहीं मिली। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने प्रदेश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखने का काम कर दिया।

उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंची हूं। पूरे गांव की तरफ से उनका अभिनंदन किया जाएगा। उनको गांव में आने का न्योता भी दिया जाएगा। यह कहना है ग्रामीणों का- ग्रामीण सतबीर सिंह, राजेश, लोकेश ने बताया कि जब वो पिछली बार गांव में आए थे तो गांव की पंचायत की तरफ से उनको नारनौंद में कोर्ट बनाने के लिए मांग पत्र दिया था। अब नारनौंद में कोर्ट का काम जनवरी के महीने से शुरू हो जाएगा।