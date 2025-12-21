हिसार: भाई से झगड़े के बाद बहन ने पिया जहर, दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, हिसार। गांव खारिया में रहने वाली 24 साल की युवती पूजा का दो दिन पहले अपने भाई से झगड़ा हो गया। जिसके चलते युवती ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। शहर के एक निजी अस्पताल में शनिवार देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने रविवार सुबह शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मृतका के स्वजनों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है।

नागरिक अस्पताल में शवगृह के बाहर खड़े मृतका के स्वजनों ने बताया कि पूजा मंदबुद्धि थी। दो दिन पहले घर पर भाई और बहन में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसका भाई घर से बाहर चला गया। पूृजा की मां उसे अपने साथ प्लांट में ले जाने की बात कहने लगी ताे पूजा ने कहा कि वह चाय पीकर आती है।