हिसार में SI की पीट-पीटकर हत्या, जनवरी में होने वाले थे रिटायर; पांच आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हिसार। ढाणी श्यामलाल की गली नंबर 3 निवासी एसआइ रमेश कुमार की हत्या करने वाले पांच आरोपितों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़े जाने पर तीन आरोपितों ने पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया। भागने के प्रयास में आरोपित महेंद्र उर्फ गब्बर को हाथ टूट गया तो नरेंद्र और सुभाष का पैर टूट गया।

पुलिस ने हत्या के मामले में ढाणी श्यामलाल निवासी महेंद्र उर्फ गब्बर (54 वर्ष), सुभाष उर्फ साहिल उर्फ बुढ़ा (20 वर्ष), मिलगेट के गली नंबर पांच निवासी प्रवीन उर्फ लाला (33 वर्ष), बाबा बालक नाथ मंदिर निवासी जतीन (33 वर्ष) और मुलतानी चौक निवासी नरेंद्र (28 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। वहीं हमले में एसआइ रमेश के अलावा उनके भतीजे अमित भी घायल हुआ है।

आरोपितों ने रमेश पर हमला करने से पहले उनके चचेरे भाई कवर सिंह के घर पर भी पथराव किया जिसमें उनको भी चोट लगी। वीरवार रात को हुई वारदात की सूचना मिलने पर एडीजीपी हिसार रेंज केके राव और पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। पुलिस के अनुसार एसआइ रमेश की सिरसा पोस्टिंग है। लेकिन अभी वह आइजी कार्यालय में शिकायत ब्रांच में कार्यरत है।

वीरवार रात को जब कुछ युवक शराब पीकर रमेश के घर के पास हुड़दंग कर रहे थे तो रमेश ने उनको रोका था। इसके बाद युवक अपने साथियों को बुला लाए और पास ही गली में चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम से ईंट व अन्य सामान उठाकर हमला कर दिया। इसमें रमेश के सिर पर चोट लगी जो उनकी मौत का कारण बनी।

एडीजीपी हिसार रेंज और पुलिस अधीक्षक रात को मौके पर पहुंचे और पुलिस टीमों ने उनको पकड़ने के लिए दबिश दी, जिसके बाद शुक्रवार सुबह तक पांच आरोपितों को पकड़ लिया गया। मगर इस दौरान तीन आरोपितों ने भागने का प्रयास किया तो उनको खुद को चोट लग गई।