हिसार में सड़क हादसा, ट्रैक्टर व बाइक की टक्कर में युवक की मौत
बरवाला के बिचपड़ी गांव में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 15 वर्षीय छात्र सावन की मौत हो गई। यह हादसा सरसौद के खेतों की ओर जाने वाले रास्ते पर हुआ। घायल युवक लवकुश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
संवाद सूत्र, बरवाला। गांव बिचपड़ी में सरसौद के खेतों में जाने वाले मार्ग पर हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक गांव बिचपड़ी निवासी 15 वर्षीय सावन कक्षा 11 वीं का विद्यार्थी था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची व कार्रवाई आरंभ कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार बिचपड़ी से सरसौद के खेतों को जाने वाले रास्ते पर मंगलवार दोपहर बाद एक बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई। टक्कर लगने से बाइक चालक के पीछे बैठा छात्र सावन गंभीर रूप से घायल हो गया।
राहगीरों की सहायता से उसे बरवाला के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस सड़क हादसे में बाइक चला रहा लवकुश नाम का युवक घायल हो गया। फिलहाल उसका सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है।
मामले के जांच अधिकारी एसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम बुधवार को सिविल अस्पताल हिसार में करवाएगी। उसके पश्चात आगामी कार्रवाई की जाएगी।
