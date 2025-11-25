हिसार में सड़क हादसा, ट्रैक्टर व बाइक की टक्कर में युवक की मौत

संवाद सूत्र, बरवाला। गांव बिचपड़ी में सरसौद के खेतों में जाने वाले मार्ग पर हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक गांव बिचपड़ी निवासी 15 वर्षीय सावन कक्षा 11 वीं का विद्यार्थी था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची व कार्रवाई आरंभ कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार बिचपड़ी से सरसौद के खेतों को जाने वाले रास्ते पर मंगलवार दोपहर बाद एक बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई। टक्कर लगने से बाइक चालक के पीछे बैठा छात्र सावन गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सहायता से उसे बरवाला के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस सड़क हादसे में बाइक चला रहा लवकुश नाम का युवक घायल हो गया। फिलहाल उसका सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है।