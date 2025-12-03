Haryana News: बरवाला में भीषण सड़क हादसा, एक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, बरवाला। बाइपास पर मंगलवार शाम काे हुए सड़क हादसे में गांव नहला निवासी 30 वर्षीय विनोद की माैत हाे गई जबकि बाइक पर बाइक सवार उसके दाे साथी गंभीर रूप से घायल हाे गए। माैके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव काे कब्जे में लेकर कार्रवाई आरंभ कर दी है। वहीं घायल युवकाें काे उपचार के लिए

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन काे माैके पर ही छाेड़ कर फरार हाे गया। जानकारी के अनुसार विनोद अपने दो साथी सोनू पुत्र सूबे सिंह और एक अन्य सोनू के साथ किसी काम से बरवाला से बिचपड़ी की ओर जा रहा था।

तीनों युवक सड़क पर गिरकर घायल जैसे ही तीनों बाइक पर बरवाला-हिसार रोड पर पहुंचे ताे टी प्वाइंट पर हिसार की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सड़क पर काफी दूर तक घिसटती चली गई और तीनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए।