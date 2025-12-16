रेलूराम हत्याकांड: जेल से निकली घर को श्मशान बनाने वाली सोनिया, पति के साथ मिलकर पिता समेत की थी 8 लोगों की हत्या
हरियाणा के हिसार में हुए रेलूराम हत्याकांड में जेल से सोनिया रिहा हो गई है, जिसने अपने पति के साथ मिलकर अपने पिता समेत आठ लोगों की हत्या की थी। इस घटन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा के पूर्व विधायक रेलूराम हत्याकांड में दोषी बेटी सोनिया मंगलवार देर शाम 7.30 बजे जेल से बाहर निकली। परिवार का एक युवक जेल के गेट पर खड़ा था। वह उसके पीछे काले रंगी की हुडी पहने मुंह छीपाकर आई औरकाले रंग की स्कार्पियो गाड़ी में बैठकर चली गई। इस दौरान उसने किसी से बात नहीं की।
