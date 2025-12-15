Language
    रेलूराम परिवार हत्याकांड: सोनिया की रिहाई के लिए आज भरा जाएगा बेल बॉन्ड, संजीव को पहले ही मिल चुकी रिहाई

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:37 AM (IST)

    हिसार के पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया परिवार हत्याकांड में सोनिया की अंतरिम जमानत के बाद आज बेल बांड भरा जाएगा। संजीव को करनाल जेल से रिहाई मिल चुकी है ...और पढ़ें

    सोनिया की रिहाई के लिए आज भरा जाएगा बेल बॉन्ड (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, हिसार। हिसार के करीब 24 साल पुराने पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया परिवार हत्याकांड में अंतरित जमानत प्राप्त करने के बाद सोनिया के वकील की तरफ से आज अदालत में बेल बांड भरा जाएगा।

    उसके बाद जेल प्रशासन को सोनिया की रिहाई के लिए लिखा जाएगा। उसके बाद सोनिया की रिहाई संभव हो सकेगी। बीते शनिवार को संजीव को करनाल जेल से रिहाई मिल गई थी।

    संजीव की मां उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी राजबीरी देवी और चाचा राजेंद्र ने एक-एक लाख रुपये के बेल बांड शुक्रवार को अदालत में दिए थे। रिहाई के दौरान ये दोनों वहां पर मौजूद थे।

    मामले के अनुसार 23 अगस्त 2001 की रात हिसार के लितानी गांव स्थित फार्महाउस में पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया, उनकी पत्नी, बेटा-बहू, बेटी, पोता-पोती और एक बच्चे सहित आठ लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई।

    सभी को लोहे की राड से सोते समय मारा गया, जिससे पूरा परिवार खत्म हो गया था। इस मामले में हिसार की अदालत ने पूर्व विधायक की बेटी सोनिया और दामाद संजीव को मौत की सजा सुनाई थी।

    इसके बाद राष्ट्रपति ने भी इनकी एप्लिकेशन डिसमिस कर दी। इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया था कि क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से मर्सी एप्लिकेशन डिसमिस करने में देरी हुई थी।

    अब प्रीमेच्योर रिहाई की एप्लीकेशन दायर की गई जिसको पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए दोनों को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि प्रीमैच्योर रिहाई पर अभी फैसला होना बाकी है।

