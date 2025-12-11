हिसार में डिलीवरी के बाद दुष्कर्म पीड़िता की मौत, रात को नवजात बच्ची ने भी तोड़ा था दम
हिसार में एक दुष्कर्म पीड़िता, जिसकी उम्र 18 साल थी, की एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उससे पहले, उसकी नवजात बच्ची ने भी दम तोड़ दिया था ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हिसार। जिले के एक गांव की रहने वाली 18 साल की दुष्कर्म पीड़िता की शहर के एक निजी अस्पताल में वीरवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। बुधवार रात को उसकी नवजात बच्ची ने दम तोड़ा था।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल लेकर आई। पुलिस ने पीड़िता के स्वजनों की शिकायत पर नवंबर माह में अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नागरिक अस्पताल में पहुंचे मृतका के स्वजनों ने बताया कि एक साल से बेटी ने पढ़ाई छोड़ रखी है। वह घर पर ही रहती थी। नवंबर माह में उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे शहर के नागरिक अस्पताल में लेकर गए थे। यहां पर चिकित्सकों ने बताया कि वह सात माह की गर्भवती है। उसके बाद उसका उपचार शुरू करवाया।
पता चलने पर पुलिस में आरोपित के खिलाफ शिकायत दी। तीस नवंबर को उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। उसके बाद बेटी को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था। तीन दिसंबर को बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बुधवार रात को नवजात बच्ची की मौत हो गई।
वीरवार सुबह बेटी की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। बेटी से कई बार पूछा था कि तेरे साथ गलत काम किसने किया, लेकिन बेटी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। पुलिस का कहना है कि दुष्कर्म मामले की जांच की जा रही है।
