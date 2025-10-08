हरियाणा में लगातार दूसरे दिन भी 16 जिलों में वर्षा, आज से साफ होगा मौसम; 10 डिग्री तक गिरा तापमान
हरियाणा में पिछले तीन दिनों से लगातार वर्षा हो रही है जिससे अधिकतम तापमान में 8 से 10 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 16 जिलों में वर्षा हुई है और कई जिलों में ठंडी हवाएं चलीं। विशेषज्ञों का कहना है कि बुधवार से मौसम में बदलाव होगा और 20 अक्टूबर के बाद ठंड बढ़ने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में पिछले तीन दिन से लगातार वर्षा चल रही है। इसके चलते अधिकतम तापमान में आठ से 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। लगातार गिरावट के चलते रात को ठंड महसूस हो रही है।
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 16 जिलों में वर्षा हुई। कई जिलों में सुबह के समय ठंडी हवाएं चलीं। वहीं दोपहर को धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। शाम को मौसम में परिवर्तन होने के साथ ही तेज वर्षा हुई।
तीन दिन से लगातार वर्षा के चलते कई जिलों का तापमान आठ से 10 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो बुधवार से फिर मौसम में बदलाव होगा। साथ ही 20 अक्टूबर के बाद ठंड बढ़ने की संभावना है।
