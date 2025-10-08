हरियाणा में लगातार दूसरे दिन भी 16 जिलों में वर्षा, आज से साफ होगा मौसम; 10 डिग्री तक गिरा तापमान

हरियाणा में पिछले तीन दिनों से लगातार वर्षा हो रही है जिससे अधिकतम तापमान में 8 से 10 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 16 जिलों में वर्षा हुई है और कई जिलों में ठंडी हवाएं चलीं। विशेषज्ञों का कहना है कि बुधवार से मौसम में बदलाव होगा और 20 अक्टूबर के बाद ठंड बढ़ने की संभावना है।

हरियाणा में पिछले तीन दिन से लगातार वर्षा चल रही है। फाइल फोटो