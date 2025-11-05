Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा के कई जिलों में बरसे मेघ, ठंड बढ़ने से AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में आया; रोहतक सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल

    By Subhash Chander Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:11 AM (IST)

    हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के चलते वायु गुणवत्ता खराब है। बारिश से कुछ सुधार हुआ है, पर कई शहर अब भी गंभीर श्रेणी में हैं। रोहतक देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। बारिश से उकलाना मंडी में धान भीगा और किसानों को नुकसान हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हरियाणा में प्रदूषण का कहर: बारिश से राहत, रोहतक सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल

    जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश की आबोहवा लगातार खराब चल रही है। मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ जिलों में हल्की वर्षा होने से व ठंड बढ़ने से एक्यूआई का स्तर गंभीर श्रेणी से मध्यम श्रेणी में आया है। हालांकि, अभी भी प्रदेश के कई शहरों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में है। मंगलवार को रोहतक का एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 रहा। रोहतक देश के प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले स्थान पर तमिलनाडु के तूतूकुड़ी शहर का एक्यूआई 406 दर्ज किया गया। इसके अलावा गाजियाबाद 325 व सिवानी का एक्यूआई 324 रहा। प्रदेश के कैथल, भिवानी का एक्यूआई भी 300 के करीब रहा। वहीं अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, चरखी दादरी का एक्यूआई 250 से ऊपर रहा। प्रदेश में मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई तो हिसार सहित कई जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रही।

    वर्षा से हिसार के उकलाना में मंडी में धान की कई ढेरियां भीग गईं। इस वर्षा से गेहूं की बिजाई करने वाले किसानों को नुकसान हो सकता है। मौसम विज्ञानी डा. चंद्र मोहन ने बताया आगामी दो दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, इसके बाद पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ेगी, जिससे न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे आने की संभावना है। इस दौरान दिन व रात दोनों समय तापमान में गिरावट आएगी।