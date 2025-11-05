हरियाणा के कई जिलों में बरसे मेघ, ठंड बढ़ने से AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में आया; रोहतक सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश की आबोहवा लगातार खराब चल रही है। मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ जिलों में हल्की वर्षा होने से व ठंड बढ़ने से एक्यूआई का स्तर गंभीर श्रेणी से मध्यम श्रेणी में आया है। हालांकि, अभी भी प्रदेश के कई शहरों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में है। मंगलवार को रोहतक का एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 रहा। रोहतक देश के प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर रहा।

पहले स्थान पर तमिलनाडु के तूतूकुड़ी शहर का एक्यूआई 406 दर्ज किया गया। इसके अलावा गाजियाबाद 325 व सिवानी का एक्यूआई 324 रहा। प्रदेश के कैथल, भिवानी का एक्यूआई भी 300 के करीब रहा। वहीं अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, चरखी दादरी का एक्यूआई 250 से ऊपर रहा। प्रदेश में मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई तो हिसार सहित कई जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रही।