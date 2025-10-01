राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी, BJP प्रवक्ता के खिलाफ हरियाणा के कई जिलों में शिकायत दर्ज

जागरण टीम, हिसार-पानीपत। बीजेपी प्रवक्ता द्वारा लाइव डिबेट के दौरान राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में चरखी दादरी, पानीपत, करनाल और जींद जिले के थानों में शिकायत दी गई है।

दादरी सदर पुलिस थाना में कांग्रेस युवा जिलाध्यक्ष दीपक सांगवान ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर लिखित शिकायत दी है और भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

करनाल में कांग्रेस जिलाध्यक्ष शहरी पराग गाबा और युवा जिलाध्यक्ष राजत लाठर की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने सेक्टर 32-33 थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी की आवाज देश के हर गरीब, किसान और नौजवान की आवाज है।यदि उनकी सुरक्षा से समझौता हुआ तो पूरा देश सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र की रक्षा करेगा।

वहीं, जींद में कांग्रेस युवा के उचाना हलकाध्यक्ष संदीप वर्मा ने केरल भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। पानीपत में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रमेश मलिक और सचिन कुंडू ने इस संबंध में एसपी को शिकायत दी है।