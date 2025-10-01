Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी, BJP प्रवक्ता के खिलाफ हरियाणा के कई जिलों में शिकायत दर्ज

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:04 AM (IST)

    भाजपा प्रवक्ता द्वारा राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में हरियाणा के चरखी दादरी पानीपत करनाल और जींद जिलों के थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मामले में हरियाणा में भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज।

    जागरण टीम, हिसार-पानीपत। बीजेपी प्रवक्ता द्वारा लाइव डिबेट के दौरान राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में चरखी दादरी, पानीपत, करनाल और जींद जिले के थानों में शिकायत दी गई है।

    दादरी सदर पुलिस थाना में कांग्रेस युवा जिलाध्यक्ष दीपक सांगवान ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर लिखित शिकायत दी है और भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

    करनाल में कांग्रेस जिलाध्यक्ष शहरी पराग गाबा और युवा जिलाध्यक्ष राजत लाठर की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने सेक्टर 32-33 थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

    कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी की आवाज देश के हर गरीब, किसान और नौजवान की आवाज है।यदि उनकी सुरक्षा से समझौता हुआ तो पूरा देश सड़कों पर उतरकर लोकतंत्र की रक्षा करेगा।

    वहीं, जींद में कांग्रेस युवा के उचाना हलकाध्यक्ष संदीप वर्मा ने केरल भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। पानीपत में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रमेश मलिक और सचिन कुंडू ने इस संबंध में एसपी को शिकायत दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें