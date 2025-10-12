Language
    हिसार में प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुंध चलाई गोलियां, स्कॉर्पियों से आए थे हमलावर; गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा घायल शख्स 

    By Suresh Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 05:26 PM (IST)

    हिसार में प्रॉपर्टी डीलर अमन को स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घटना पुरानी सब्जी मंडी ओवरब्रिज के पास हुई। घायल अमन खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। परिजनों के अनुसार, उन्हें हमले के कारण का पता नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुध चलाई गई गोलियां

    जागरण संवाददाता, हिसार। शहर में अपराधियों के हौंसले लगातार बढ़ रहे है। ताजा मामला अब शहर की पुरानी सब्जी मंडी ओवरब्रिज के पास का है। जहां ओवरब्रिज के नीचे शनिवार रात पौने दस बजे स्कॉर्पियो में सवार पांच बदमाशों ने कुंजलाल गार्डन में रहने वाले और प्रॉपर्टी डिलिंग का काम करने वाले अमल के सीने में गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद घायल खुद कार चलाकर शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचा।

    वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में स्वजनों और पुलिस को सूचना दी गई। पता चलने पर एचटीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घायल का आइसीयू में उपचार चल रहा है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। स्वजनों ने बताया कि गोली किसने और क्यो मारी इस बारे में कुछ नहीं पता।

    कुंजलाल गार्डन में रहने वाले विनोद कुमार ने बताया कि 35 साल का बेटा अमन अपने दोस्त के साथ प्रॉपर्टी डिलिंग का काम करता है। बेटे ने सिरसा हाईवे पर चौथा मील के पास दफ्तर किया हुआ है। उन्होंने बताया कि रात करीब पौने दस बजे बेटा कार में सवार होकर घर से रेलवे स्टेशन पर जा रहा था। जब वह पुरानी सब्जी मंडी ओवरब्रिज के नीचे पहुंचा तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रूकी। गाड़ी में चार बदमाश नीचे उतर कर आए। एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। चारों बदमाशों ने बेटे के साथ झगड़ा किया। इसी दौरान एक ने पिस्तौल से बेटे के सीने में गोली मार दी। बाद में हमलावर मौके से फरार हो गए।

    स्वजनों ने बताया कि अमन के सीने में गोली लगने के बाद बेटे ने हिम्मत दिखाई और जख्मी हालत में खुद कार चलाकर शहर के कैंप चौक के पास एक अस्पताल में पहुंचा। अस्पताल में पहुंचने के बाद वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों ने अमन को संभाला और आइसीयू में भर्ती करवाया। वहां पर उसका उपचार शुरू हुआ। अस्पताल कर्मचारियों ने ही फोन कर मामले से अवगत करवाया। उनका कहना है कि गोली किसने और क्यो मारी इस बारे में बेटे को भी कुछ पता नहीं। एचटीएम थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।