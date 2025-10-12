हिसार में प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुंध चलाई गोलियां, स्कॉर्पियों से आए थे हमलावर; गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा घायल शख्स 

जागरण संवाददाता, हिसार। शहर में अपराधियों के हौंसले लगातार बढ़ रहे है। ताजा मामला अब शहर की पुरानी सब्जी मंडी ओवरब्रिज के पास का है। जहां ओवरब्रिज के नीचे शनिवार रात पौने दस बजे स्कॉर्पियो में सवार पांच बदमाशों ने कुंजलाल गार्डन में रहने वाले और प्रॉपर्टी डिलिंग का काम करने वाले अमल के सीने में गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद घायल खुद कार चलाकर शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचा।

वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में स्वजनों और पुलिस को सूचना दी गई। पता चलने पर एचटीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं घायल का आइसीयू में उपचार चल रहा है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। स्वजनों ने बताया कि गोली किसने और क्यो मारी इस बारे में कुछ नहीं पता।



कुंजलाल गार्डन में रहने वाले विनोद कुमार ने बताया कि 35 साल का बेटा अमन अपने दोस्त के साथ प्रॉपर्टी डिलिंग का काम करता है। बेटे ने सिरसा हाईवे पर चौथा मील के पास दफ्तर किया हुआ है। उन्होंने बताया कि रात करीब पौने दस बजे बेटा कार में सवार होकर घर से रेलवे स्टेशन पर जा रहा था। जब वह पुरानी सब्जी मंडी ओवरब्रिज के नीचे पहुंचा तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रूकी। गाड़ी में चार बदमाश नीचे उतर कर आए। एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। चारों बदमाशों ने बेटे के साथ झगड़ा किया। इसी दौरान एक ने पिस्तौल से बेटे के सीने में गोली मार दी। बाद में हमलावर मौके से फरार हो गए।