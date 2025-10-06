Language
    सोशल मीडिया पर पूर्व CM भजनलाल और उनके परिजनों पर की अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने आरोप को किया गिरफ्तार

    By SURESH KUMAR Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:40 PM (IST)

    हिसार साइबर पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में धर्मपाल नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अजय गोदारा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जमानत मिल गई। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

    भजनलाल परिवार पर अभद्र टिप्पणी एक गिरफ्तारी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हिसार। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल, उनके बेटे पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई व उनके परिवार के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर भड़काऊ वीडियो डालने के मामले में साइबर थाना ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस ने राजस्थान के बीकानेर जिला के जय सिंह देशर मगर निवासी आरोपित धर्मपाल को अदालत में पेश किया। इस संबंध में गंगवा गांव के रहने वाले अजय गोदारा ने साइबर थाना पुलिस में शिकायत दी थी।

    पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।पुलिस को दी गई शिकायत में गंगवा गांव के बीए के छात्र अजय गोदारा ने बताया कि वह बिश्नोई समाज से संबंध रखता है। 22 अगस्त को इंटरनेट मीडिया पर बिश्नोई यूथ बिग्रेड का पेज देख रहा था।

    गुरु जम्भेश्वर भगवान का समर्थक होने के नाते पेज को फालो कर दिया। धीरे-धीरे नोटिस किया कि उपरोक्त पेज पर गुरु जम्भेश्वर भगवान के नियमों और उनकी तरफ से दी गई शिक्षा का कहीं कोई जिक्र नहीं मिला।

    बल्कि विश्व में बिश्नोई समाज को अलग पहचान दिलवाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल व उनकी विचारधारा को संचालित करने वाले उनके बेटे पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की जा रही है।

    पेज का एडमिन और उनके कुछ समर्थक संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति मालूम होते हैं, जो बिश्नोई समाज के नाम का प्रयोग करते हुए समाज को न केवल बांटने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि अपने दूषित विचारों से समाज में द्वेष फैला रहे हैं।

    ग्रुप का एडमिन पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के बच्चों के बारे में अशोभनीय टिप्पणी कर रहा है। ऐसी मानसिकता रखने वाले समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धर्मपाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया।

    शिकायत मिलने के बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपित धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपित को अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे बेल मिल गई। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। -कपिल सिहाग, निरीक्षक, साइबर थाना पुलिस, हिसार।