गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का एक और मौका, 30 सितंबर को फिजिकल काउंसलिंग

गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार ने शैक्षणिक कोर्सों में खाली सीटों के लिए छात्रों को एक और मौका दिया है। 30 सितंबर को फिजिकल काउंसलिंग होगी जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय पोर्टल पर किए जा सकते हैं। पुराने आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी। विभिन्न स्नातकोत्तर और यूजीसी कार्यक्रमों में सीटें रिक्त हैं जिनमें एमए एमएससी और अन्य पाठ्यक्रम शामिल हैं।

जागरण संवाददाता, हिसार। गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने विभिन्न शैक्षणिक कोर्सों में रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए विद्यार्थियों को एक और मौका दिया है। विश्वविद्यालय में रिक्त सीटों में दाखिले के लिए 30 सितंबर को फिजिकल काउंसलिंग होगी। इन सीटों पर दाखिला लेने के लिए विद्यार्थी सीधे विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने संबंधित कोर्सों में दाखिले के लिए विश्वविद्यालय में पहले से आवेदन दाखिल किया हुआ है। उन्हें नया आवेदन दाखिल करने वाले आवेदक की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। फिजिकल काउंसलिंग का आयोजन संबंधित विभागों में 30 सितंबर को होगा। यह काउंसलिंग केवल यूजीसी कार्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित की जा रही है।

मास्टर आफ फिजियोथेरेपी ओथोर्पेडिक्स में 02, मास्टर आफ फिजियोथेरेपी न्यूरोलाजिकल में 01, मास्टर आफ फिजियोथेरेपी कार्डियोथोरेसिस एंड पल्मोनरी डिसआर्डर में 15, मास्टर आफ फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स में 01, एमएससी बायोटेक्नोलाजी में 02, एमएससी माइक्रोबायोलाजी में 17, एमएससी केमिस्ट्री में 01, एमएससी पर्यावरण विज्ञान में 31, एमएससी फूड टेक्नोलाजी में 14, एमएससी गणित में 13, एमएससी योगा साइंस एंड थेरेपी में 33, एमएससी बोटनी में 15, एमएससी जूलोजी में 03, एमएससी जियोग्राफी में 01 सीटें रिक्त है।