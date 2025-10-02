Hisar News: कुत्ते के काटने पर भी बच्ची को नहीं मिला इलाज, दर्द से तड़पती रही 15 साल की हिमांशी

हिसार के लांधड़ी गांव में एक 15 माह की बच्ची को कुत्ते ने काटा। पिता उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहाँ नर्सिंग आफिसर ने टीका लगाने और दर्द की दवा देने से इनकार कर दिया। परिवार ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है। बच्ची को बाद में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में टीका लगाया गया। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है।

जागरण संवाददाता, हिसार। आवारा कुत्तों का आंतक का ग्राफ लगातार बढ़ रहा हैं। ताजा मामला गांव लांधड़ी का है। जहां कुत्ते के काटने से 15 माह की हिमांशी दर्द से कराहती रही। विडंबना देखिए गांव तक बेहतर चिकित्सा सेवाओं का राग अलापने वाला स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं की इस घटना ने पोल खोल कर रख दी। 15 माह की हिमांशी को गोद में उठाए उसका पिता उसके उपचार के लिए गांव के प्राथमिक हैल्थ सेंटर में पहुंचा और वहां पर मौजूद नर्सिंग आफिसर के सामने उपचार की गुहार लगाई।

मानवता देखिए वहां पर तैनात नर्सिंग स्टाफ ने सुबह आने की बात कहते हुए उपचार करने से इंकार कर दिया। ऐसे में अब हिमांशी के स्वजनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर जिम्मेवार अफसरों तक उपचार की गुहार लगाई है। मामले की जांच हुई तो कई जांच के दायरे में आएंगे।

गली में खेल रही थी बेटी लांधड़ी गांव के रहने वाले सुनील ने बताया कि 15 माह की बेटी हिमांशी मंगलवार शाम छह बजे घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान एक आवारा कुत्ता गली में आया और बेटी को हाथ और पांव पर काट लिया। यह देखकर बेटी को कुत्ते से छुड़वाया।

जख्मी हालत में बेटी को उपचार के लिए गांव के प्राथमिक हेल्थ सेंटर पर लेकर गया। वहां पर एक नर्सिंग स्टाफ मौजूद थी। स्टाफ को बेटी को टीका लगवाने और प्राथमिक उपचार के लिए बोला। दर्द की दवा तक नहीं दी सुनील ने बताया कि स्टाफ ने बेटी को देखने के बाद कहा कि इस समय टीका नहीं लगेगा। टीका लगवाने के लिए सुबह आना पड़ेगा। फिर स्टाफ को कहा कि बेटी को बहुत ज्यादा दर्द है इसको दर्द की दवा दे दों। नर्सिंग आफिसर ने दर्द की दवा देने से भी इनकार कर दिया।