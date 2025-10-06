अब सफर होगा और आसान, हिसार रोडवेज को मिली 18 नई बसें

हिसार रोडवेज डिपो को नूंह से 18 जीएस-4 बसें मिली हैं जिससे बेड़े में इजाफा हुआ है। पहले रोहतक से भी ऐसी बसें आई थीं पर जीएस-6 की मांग ज्यादा है क्योंकि जीएस-4 पुरानी हैं और रखरखाव में रहती हैं। 37 बसें कंडम होने और बसों की कमी से आदमपुर-सिवानी जैसे रूट प्रभावित थे पर इन बसों से संचालन सुधरने की उम्मीद है।

जागरण संवाददाता, हिसार। रोडवेज हिसार डिपो में जिला नूंह से 18 जीएस-4 इंजन की बसें लाई गई है। इन बसों को रोडवेज के बेड़े में शामिल किया गया है। इससे पहले रोहतक से 18 बसें जीएस-4 की वर्ष 2018 मॉडल की मंगवाई गई थी। लेकिन बस डिपो में जीएस-6 बसों की डिमांड है, क्योंकि जीएस-4 इंजन की बसें पुरानी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह बसें विभिन्न रूटों पर नियमित रूप से नहीं चल पाती, अधिकतर समय यह बसें मेंटीनेंस के लिए रोडवेज वर्कशाप में खड़ी रहती है। इससे कुछ लंबे व लोकल रूटों पर बसों को लेकर समस्या आ रही है। हाल ही में हिसार डिपो में 37 बसें कंडम हो गई थी। जिससे कई रूटों पर बसों को लेकर समस्या आ रही थी।

बसों की कमी के कारण कई रूटों पर बसों को लेकर समस्या आ रही है। इनमें आदमपुर-सिवानी रूट बंद रहा। हांसी से वाया थुराना, चंडीगढ़ जाने वाली बसें भी बंद है। करीब 20 दिन से इस रूट पर बसों को लेकर समस्या आ रही है। बसों की कमी के कारण थुराना नाइट वाया मोठ लुहारी, डाटा, गुराना होकर हिसार आने वाली बस भी पिछले काफी समय से बंद पड़ी है।