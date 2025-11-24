'जब आप CJI बनेंगे तब...', हिसार बार रूम में जस्टिस सूर्यकांत की मौजूदगी में नए प्रधान ने ली थी शपथ
हिसार बार एसोसिएशन के 2021 के चुनाव में जस्टिस सूर्यकांत की मौजूदगी में अरनिंद्र लोरा को प्रधान चुना गया। शपथ ग्रहण में दुविधा होने पर जस्टिस सूर्यकांत ने गवाह बनने की सहमति दी। उनकी उपस्थिति में नई कार्यकारिणी ने शपथ ली। जस्टिस सूर्यकांत ने बार रूम में हवन और रक्तदान शिविर का आयोजन करने का वादा किया था, जिसे सोमवार को पूरा किया जाएगा। समारोह में 136 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है।
जागरण संवाददाता, हिसार। हिसार बार एसोसिएशन के 2021 के चुनाव के दौरान उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत का शहर आना हुआ था। उस समय अधिवक्ता अरनिंद्र लोरा प्रधान चुने गए थे। पूर्व में आरओ अधिवक्ता रहे लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि उनके सामने दुविधा थी कि वे नई कार्यकारिणी को न तो रविवार के दिन शपथ दिलवा सकते और दोनों को एक साथ भी रहना है।
ऐसे में उन्हें पता चला कि जस्टिस फैक्लटी हाउस में रुके हुए हैं। पता चलने पर उनके मिलने के लिए वहां पर गया। उनको जो दुविधा थी उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह शपथ तो नहीं दिलवा सकता, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में गवाह जरूर बन सकता है।
फिर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जस्टिस सूर्यकांत के सामने नई कार्यकारिणी को शपथ दिलवाई गई। उस समय कहा गया था कि जब वे चीफ जस्टिस बनेंगे तो उसी दिन बार रूम में हवन और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को हवन यज्ञ और रक्तदान शिविर लगाया जाएगा।
वहीं बार एसोसिएशन के 136 सदस्यों को शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए न्योता मिला हुआ है।
