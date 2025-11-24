'जब आप CJI बनेंगे तब...', हिसार बार रूम में जस्टिस सूर्यकांत की मौजूदगी में नए प्रधान ने ली थी शपथ

जागरण संवाददाता, हिसार। हिसार बार एसोसिएशन के 2021 के चुनाव के दौरान उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत का शहर आना हुआ था। उस समय अधिवक्ता अरनिंद्र लोरा प्रधान चुने गए थे। पूर्व में आरओ अधिवक्ता रहे लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि उनके सामने दुविधा थी कि वे नई कार्यकारिणी को न तो रविवार के दिन शपथ दिलवा सकते और दोनों को एक साथ भी रहना है।

ऐसे में उन्हें पता चला कि जस्टिस फैक्लटी हाउस में रुके हुए हैं। पता चलने पर उनके मिलने के लिए वहां पर गया। उनको जो दुविधा थी उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह शपथ तो नहीं दिलवा सकता, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में गवाह जरूर बन सकता है।

फिर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जस्टिस सूर्यकांत के सामने नई कार्यकारिणी को शपथ दिलवाई गई। उस समय कहा गया था कि जब वे चीफ जस्टिस बनेंगे तो उसी दिन बार रूम में हवन और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को हवन यज्ञ और रक्तदान शिविर लगाया जाएगा।