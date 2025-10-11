नरेन्द्र मोहन के 91वें जन्मदिवस को हरियाणा में प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया, आयोजित किए गए 400 से अधिक कार्यक्रम

जागरण टीम,हिसार/पानीपत। दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक नरेन्द्र मोहन के 91वें जन्म दिवस को प्रदेशभर में प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर 400 से अधिक स्थानों पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। रक्तदान शिविरों में 251 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। वहीं, पौधारोपण कार्यक्रमों में 5000 से अधिक पौधे रोपे गए।

इनमें त्रिवेणी (पीपल, बरगद, नीम), औषधीय, फलदार व छायादार पौधे शामिल रहे। इसके अलावा स्वास्थ्य जांच शिवरों में सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य जांचा गया। वहीं, कई स्थानों पर नेत्र जांच, मुफ्त चश्मा वितरण, नशा मुक्ति जागरूकता, स्वच्छता रैलियां और फल वितरण जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

प्रदेश में 132 स्थानों पर पौधे रोपे प्रदेशभर में 132 स्थलों पर पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से 5000 से अधिक पौधे रोपित किए गए।जिनमें त्रिवेणी, औषधीय पौधे, फलदार पौधे व छायादार वृक्ष प्रमुख रहे। सबसे अधिक भिवानी में 700 पौधे रोपे गए, करनाल में पौधरोपण के अलावा 1100 पौधे वितरित भी किए गए।

कई जिलों में लगे रक्तदान शिविर हिसार, कुरुक्षेत्र, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और झज्जर में शिविर लगाए गए। शिविर के माध्यम से 251 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। झज्जर में इंडेप्थविजन फाउंडेशन व सेवा ट्रस्ट द्वारा कैंसर रोगियों के लिए 42 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इसके अलावा कॉलेज व अन्य संस्थानों में रक्तदान शिविर लगाए गए। जिसमें युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

प्रेरणा दिवस पर एक पेड़ डिग्री के नाम 2.0 अभियान आरंभ गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयने प्रेरणा दिवस पर एक खास अभियान शुरू किया है। बीटेक प्रथम वर्ष के नए विद्यार्थियों के लिए ‘एक पेड़ डिग्री के नाम 2.0’ अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें पहले ही दिन 251 पौधे लगाए गए। कुलपति डॉ. नरसीरामबिश्नोई के अनुसार इस अभियान का खास उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी चार साल की पढ़ाई के दौरान पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी देना है।

हर छात्र अपने द्वारा लगाए गए पौधे की देखभाल और सुरक्षा करेगा। चार साल तक वे अपने पौधों का ध्यान रखेंगे और उसे बड़ा होते देखेंगे। कुलपति प्रो. बीआरकाम्बोज ने अिधकारियों संग पौधारोपण कर नरेन्द्र मोहन को श्रद्धांजलि दी। हिसार में इसके अलावा ओम स्टर्लिंगग्लोबल यूनिवर्सिटी में रक्तदान शिविर और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पौधारोपण किया गया।

दवाइयां व चश्में वितरित भिवानी, सिरसा, यमुनानगर, साढौरा, करनालशहर, फतेहाबाद, भूना, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए। झज्जर में आयुष विभाग और वर्ल्डमेडिकल कालेज में लोगों के स्वास्थ्य व आंखों की जांच की गई। पानीपत के समालखा और कैथल के सेक्टर-20 में भी शिविर लगे। शिविरों में करीब 2000 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। यमुनानगर में निश्शुल्कचश्मेवितरित किए। सभी जगह विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से निशुल्क जांच और दवाइयों का वितरण किया गया