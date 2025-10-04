Language
    हिसार में मलेरिया का कहर...सितंबर महीने में 18 हजार से ज्यादा व्यक्तियों की हुई जांच, कितने आए पॉजिटिव केस?

    By Amit Dhawan Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:53 PM (IST)

    सितंबर महीने में हिसार जिले में मलेरिया की जांच में तीन मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। दूसरी ओर बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक सर्राफा व्यापारी से 80 लाख रुपये बरामद किए गए जिसके बाद आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी है।

    सितंबर महीने में 18 हजार से ज्यादा व्यक्तियों की हुई जांच (File Photo)

    जागरण संवाददाता, हिसार। उप-सिविल सर्जन एवं मलेरिया प्रभारी डा. सुभाष खतरेजा ने बताया कि  सितंबर माह के दौरान जिले में 18 हजार 959 व्यक्तियों की मलेरिया ब्लड स्लाइड बनाई गई। ब्लड स्लाइड की जांच के दौरान जिले में मलेरिया के 3 केस सामने आए हैं।

    उन्होंने बताया कि डेंगू व मलेरिया से बचने के लिए पानी की टंकियों व हौदियों के ढक्कन हमेशा बंद रखें, टूटे-फूटे बर्तन, टायर इत्यादि खुले में न रखें, इनमें बरसात का पानी एकत्रित रहने पर मच्छर पैदा होने का खतरा बना रहता है।

    ट्रेन में रोहतक के सर्राफा कारोबारी से मिले 80 लाख रुपये

    गांव मायना से जुड़े एक सर्राफा कारोबारी से राजकीय रेलवे पुलिस टीम की चेकिंग के दौरान बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में सवार यात्री से 80 लाख रुपये से भरा बैग मिला। ये बात दिन भर शहर में भी चर्चा का विषय बनी रही।

    क्योंकि हर किसी जुबान पर एक ही बात आ रही है कि इतनी इतनी बड़ी राशि कहां लेकर जाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि सर्राफा कारोबारी राहुल रोहतक में ज्वेलरी शाप चलाता है। उसने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली से सोना-चांदी खरीदने के लिए यह कैश लेकर जा रहा था।

    पुलिस ने तुरंत इस मामले की सूचना आला अधिकारियों को दी। बाद में आयकर विभाग को सूचना दी गई। आयकर विभाग की ओर से अब इस कैश को लेकर जांच की जा रही है।