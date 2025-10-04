हिसार में मलेरिया का कहर...सितंबर महीने में 18 हजार से ज्यादा व्यक्तियों की हुई जांच, कितने आए पॉजिटिव केस?
सितंबर महीने में हिसार जिले में मलेरिया की जांच में तीन मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। दूसरी ओर बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक सर्राफा व्यापारी से 80 लाख रुपये बरामद किए गए जिसके बाद आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी है।
ट्रेन में रोहतक के सर्राफा कारोबारी से मिले 80 लाख रुपये
गांव मायना से जुड़े एक सर्राफा कारोबारी से राजकीय रेलवे पुलिस टीम की चेकिंग के दौरान बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में सवार यात्री से 80 लाख रुपये से भरा बैग मिला। ये बात दिन भर शहर में भी चर्चा का विषय बनी रही।
क्योंकि हर किसी जुबान पर एक ही बात आ रही है कि इतनी इतनी बड़ी राशि कहां लेकर जाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि सर्राफा कारोबारी राहुल रोहतक में ज्वेलरी शाप चलाता है। उसने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली से सोना-चांदी खरीदने के लिए यह कैश लेकर जा रहा था।
पुलिस ने तुरंत इस मामले की सूचना आला अधिकारियों को दी। बाद में आयकर विभाग को सूचना दी गई। आयकर विभाग की ओर से अब इस कैश को लेकर जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।