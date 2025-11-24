हरियाणा: शिक्षा निदेशालय ने मिड डे मील योजना में किया बड़ा बदलाव, अब सीधे HAIC से आएगा 25 तरह का राशन

चेतन शर्मा, हिसार। मिड डे मील के तहत शिक्षा निदेशालय ने बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश के स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील के तहत मिलने वाली खाद्य सामग्री पंचकूला से आएगी यानी शिक्षा निदेशालय का पंचकूला स्थित हरियाणा एग्री इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच 6 अगस्त 2026 तक अनुबंध हो चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अनुबंध के तहत जिले के 608 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 77.77 हज़ार विद्यार्थियों को मिड डे मील के तहत खाद्य सामग्री के 25 आइटम उपरोक्त लिमिटेड की तरफ से भेजे जाएंगे। कारण यह है कि पहले मिड डे मील के तहत खाद्य सामग्री हरित स्टोर से भेजी जाती थी। लेकिन गुणवत्ता को लेकर कई तरह की शिकायतें निदेशालय पहुंची तो उन्होंने पत्र जारी कर इस बार खाद्य सामग्री के लिए पंचकूला स्थित हरियाणा एग्री इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भेजने के आदेश दिए हैं।