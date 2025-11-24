हरियाणा: शिक्षा निदेशालय ने मिड डे मील योजना में किया बड़ा बदलाव, अब सीधे HAIC से आएगा 25 तरह का राशन
शिक्षा निदेशालय ने मिड डे मील योजना में बदलाव करते हुए पंचकूला स्थित हरियाणा एग्री इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड से खाद्य सामग्री भेजने का निर्णय लिया है। इस फैसले से जिले के 608 स्कूलों के 77,771 विद्यार्थियों को लाभ होगा, जिन्हें 25 प्रकार की खाद्य सामग्री मिलेगी। पहले यह सामग्री हरित स्टोर से आती थी, लेकिन गुणवत्ता की शिकायतों के बाद यह बदलाव किया गया है।
चेतन शर्मा, हिसार। मिड डे मील के तहत शिक्षा निदेशालय ने बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश के स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील के तहत मिलने वाली खाद्य सामग्री पंचकूला से आएगी यानी शिक्षा निदेशालय का पंचकूला स्थित हरियाणा एग्री इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच 6 अगस्त 2026 तक अनुबंध हो चुका है।
अनुबंध के तहत जिले के 608 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 77.77 हज़ार विद्यार्थियों को मिड डे मील के तहत खाद्य सामग्री के 25 आइटम उपरोक्त लिमिटेड की तरफ से भेजे जाएंगे।
कारण यह है कि पहले मिड डे मील के तहत खाद्य सामग्री हरित स्टोर से भेजी जाती थी। लेकिन गुणवत्ता को लेकर कई तरह की शिकायतें निदेशालय पहुंची तो उन्होंने पत्र जारी कर इस बार खाद्य सामग्री के लिए पंचकूला स्थित हरियाणा एग्री इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भेजने के आदेश दिए हैं।
खाद्य सामग्री के ये होंगे 25 आइटम (अंश)
|
खाद्य सामग्री (Food Item)
|
प्रति पैकिंग (Per Packing)
|
रुपये प्रति किलो का रेट (Rate per Kg in Rupees)
|
राजमा
|
1 किलोग्राम
|
118
|
काबुली चना
|
1 किलोग्राम
|
109
|
मूंग छिलका
|
1 किलोग्राम
|
110
|
सोया चूरा
|
1 किलोग्राम
|
85
|
भूरा चना
|
1 किलोग्राम
|
94
|
चना दाल
|
1 किलोग्राम
|
88.5
|
उड़द दाल छिलका
|
1 किलोग्राम
|
117.5
|
मूंग धुली
|
1 किलोग्राम
|
119.5
|
मसूर दाल गुलाबी
|
1 किलोग्राम
|
104
|
बेसन
|
1 व 5 किलोग्राम
|
99
|
गुड़
|
5 व 10 किलोग्राम
|
56
|
मस्टर्ड तेल (सरसों तेल)
|
1 किलोग्राम
|
166
खाद्य सामग्री के 25 आइटम (अंश)
|
खाद्य सामग्री (Food Item)
|
प्रति पैकिंग (Per Packing)
|
रुपये प्रति किलो का रेट (Rate per Kg in Rupees)
|
रिफाइंड तेल
|
1 किलोग्राम
|
17.5
|
राधी बीज
|
1 किलोग्राम
|
60
|
रा पिनटस
|
1 किलोग्राम
|
114
|
राधी पलौर
|
1 किलोग्राम
|
64
|
सौंफ
|
250 ग्राम व 500 ग्राम
|
187
|
मैथी दाना
|
250 ग्राम व 500 ग्राम
|
88
|
वयुमिन
|
500 ग्राम
|
314
|
टरमरिक पाउडर
|
500 ग्राम
|
187
|
रेड चिल पाउडर
|
500 ग्राम
|
197.5
|
धनिया पाउडर
|
500 ग्राम
|
156
|
गर्म मसाला पाउडर
|
500 ग्राम
|
260
|
नारियल पाउडर
|
500 ग्राम
|
312
|
फोर्टिफाइड नमक
|
1 किलोग्राम
|
24
जिले में 8वीं तक का विद्यार्थियों का आंकड़ा
|
कक्षा (Class)
|
विद्यार्थियों की संख्या (Number of Students)
|
बालवाटिका
|
4,594
|
पहली (1st)
|
6,344
|
दूसरी (2nd)
|
6,420
|
तीसरी (3rd)
|
6,152
|
चौथी (4th)
|
9,041
|
पाँचवी (5th)
|
10,757
|
छठी (6th)
|
11,146
|
सातवी (7th)
|
11,422
|
आठवी (8th)
|
11,895
|
कुल योग (Total)
|
77,771
करनाल के उप जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने कहा कि हमें मुख्यालय की तरफ से पत्र मिला है। सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से सभी कक्षाओं तक के विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील के तहत मिलने वाली खाद्य सामग्री पंचकूला स्थित हरियाणा एग्री इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से भेजने के आदेश दिए हैं। इनके अलावा खाद्य सामग्री में गुणवत्ता को लेकर व्यापक सुधार होगा।
