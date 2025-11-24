हरियाणा: शिक्षा निदेशालय ने मिड डे मील योजना में किया बड़ा बदलाव, अब सीधे HAIC से आएगा 25 तरह का राशन

Language
    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:52 AM (IST)

    शिक्षा निदेशालय ने मिड डे मील योजना में बदलाव करते हुए पंचकूला स्थित हरियाणा एग्री इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड से खाद्य सामग्री भेजने का निर्णय लिया है। इस फैसले से जिले के 608 स्कूलों के 77,771 विद्यार्थियों को लाभ होगा, जिन्हें 25 प्रकार की खाद्य सामग्री मिलेगी। पहले यह सामग्री हरित स्टोर से आती थी, लेकिन गुणवत्ता की शिकायतों के बाद यह बदलाव किया गया है।

    शिक्षा निदेशालय ने मिड डे मील योजना में बदलाव करते हुए पंचकूला स्थित हरियाणा एग्री इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड से खाद्य सामग्री भेजने का निर्णय लिया (फाइल फोटो)

    चेतन शर्मा, हिसार। मिड डे मील के तहत शिक्षा निदेशालय ने बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश के स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील के तहत मिलने वाली खाद्य सामग्री पंचकूला से आएगी यानी शिक्षा निदेशालय का पंचकूला स्थित हरियाणा एग्री इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच 6 अगस्त 2026 तक अनुबंध हो चुका है।

    अनुबंध के तहत जिले के 608 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 77.77 हज़ार विद्यार्थियों को मिड डे मील के तहत खाद्य सामग्री के 25 आइटम उपरोक्त लिमिटेड की तरफ से भेजे जाएंगे।

    कारण यह है कि पहले मिड डे मील के तहत खाद्य सामग्री हरित स्टोर से भेजी जाती थी। लेकिन गुणवत्ता को लेकर कई तरह की शिकायतें निदेशालय पहुंची तो उन्होंने पत्र जारी कर इस बार खाद्य सामग्री के लिए पंचकूला स्थित हरियाणा एग्री इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भेजने के आदेश दिए हैं।

    खाद्य सामग्री के ये होंगे 25 आइटम (अंश)

    खाद्य सामग्री (Food Item)

    प्रति पैकिंग (Per Packing)

    रुपये प्रति किलो का रेट (Rate per Kg in Rupees)

    राजमा

    1 किलोग्राम

    118

    काबुली चना

    1 किलोग्राम

    109

    मूंग छिलका

    1 किलोग्राम

    110

    सोया चूरा

    1 किलोग्राम

    85

    भूरा चना

    1 किलोग्राम

    94

    चना दाल

    1 किलोग्राम

    88.5

    उड़द दाल छिलका

    1 किलोग्राम

    117.5

    मूंग धुली

    1 किलोग्राम

    119.5

    मसूर दाल गुलाबी

    1 किलोग्राम

    104

    बेसन

    1 व 5 किलोग्राम

    99

    गुड़

    5 व 10 किलोग्राम

    56

    मस्टर्ड तेल (सरसों तेल)

    1 किलोग्राम

    166

     

    रिफाइंड तेल

    1 किलोग्राम

    17.5

    राधी बीज

    1 किलोग्राम

    60

    रा पिनटस

    1 किलोग्राम

    114

    राधी पलौर

    1 किलोग्राम

    64

    सौंफ

    250 ग्राम व 500 ग्राम

    187

    मैथी दाना

    250 ग्राम व 500 ग्राम

    88

    वयुमिन

    500 ग्राम

    314

    टरमरिक पाउडर

    500 ग्राम

    187

    रेड चिल पाउडर

    500 ग्राम

    197.5

    धनिया पाउडर

    500 ग्राम

    156

    गर्म मसाला पाउडर

    500 ग्राम

    260

    नारियल पाउडर

    500 ग्राम

    312

    फोर्टिफाइड नमक

    1 किलोग्राम

    24

     

    जिले में 8वीं तक का विद्यार्थियों का आंकड़ा

    कक्षा (Class)

    विद्यार्थियों की संख्या (Number of Students)

    बालवाटिका

    4,594

    पहली (1st)

    6,344

    दूसरी (2nd)

    6,420

    तीसरी (3rd)

    6,152

    चौथी (4th)

    9,041

    पाँचवी (5th)

    10,757

    छठी (6th)

    11,146

    सातवी (7th)

    11,422

    आठवी (8th)

    11,895

    कुल योग (Total)

    77,771

    करनाल के उप जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने कहा कि हमें मुख्यालय की तरफ से पत्र मिला है। सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से सभी कक्षाओं तक के विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील के तहत मिलने वाली खाद्य सामग्री पंचकूला स्थित हरियाणा एग्री इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से भेजने के आदेश दिए हैं। इनके अलावा खाद्य सामग्री में गुणवत्ता को लेकर व्यापक सुधार होगा।