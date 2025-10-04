पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने पर मिली 20 साल की जेल, रात में सो रही बच्ची को बनाया था हवस का शिकार

हिसार की अदालत ने साढ़े पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की कैद और एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने 2021 में मामला दर्ज किया था जब पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि युवक उनकी सो रही बेटी को उठाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। अदालत ने पाक्सो एक्ट के तहत यह फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने साढ़े पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के अलावा एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने उसे तीन दिन पहले दोषी करार दिया था। पुलिस ने 4 सितंबर 2021 को केस दर्ज किया था।

अदालत मेंं चले अभियोग के अनुसार जिले के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि पिछली रात करीब एक बजे गांव का एक युवक उनके घर में घुस आया। वह सो रही मेरी साढ़े पांच साल की बेटी को उठाकर नीचे ले गया और कमरे में उसके साथ गलत काम किया। बच्ची चिल्लाने पर उसकी नींद खुली।