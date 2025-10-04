Language
    पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने पर मिली 20 साल की जेल, रात में सो रही बच्ची को बनाया था हवस का शिकार

    By SURESH KUMAR Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:26 PM (IST)

    हिसार की अदालत ने साढ़े पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की कैद और एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने 2021 में मामला दर्ज किया था जब पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि युवक उनकी सो रही बेटी को उठाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। अदालत ने पाक्सो एक्ट के तहत यह फैसला सुनाया।

    बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने साढ़े पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के अलावा एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने उसे तीन दिन पहले दोषी करार दिया था। पुलिस ने 4 सितंबर 2021 को केस दर्ज किया था।

    अदालत मेंं चले अभियोग के अनुसार जिले के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि पिछली रात करीब एक बजे गांव का एक युवक उनके घर में घुस आया। वह सो रही मेरी साढ़े पांच साल की बेटी को उठाकर नीचे ले गया और कमरे में उसके साथ गलत काम किया। बच्ची चिल्लाने पर उसकी नींद खुली।

    वह आवाज सुनकर नीचे आईं। उसने युवक को पकड़ने की कोशिश की तो वह धक्का देकर भाग गया। पुलिस ने पीड़ित बच्ची की मां के बयान पर नामजद के खिलाफ पाक्सो एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। उक्त मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है।